«Ne m’oubliez pas» : la basketteuse américaine emprisonnée en Russie demande de l’aide à Joe Biden

Emprisonnée depuis le mois de février en Russie pour contrebande de drogues, la star américaine de la WNBA Brittney Griner a écrit une lettre destinée au président des Etats-Unis Joe Biden.

La star américaine du basket féminin Brittney Griner a demandé lundi à son président Joe Biden, dans une lettre dont des extraits ont été rendus publics par sa famille, de tout faire pour la libérer de la prison russe où, accusée par les autorités locales de contrebande de drogue, elle est incarcérée depuis février.

NEW: A letter from Brittney Griner was sent to the White House today, making a direct appeal to President Biden for her freedom. Representatives shared the following excerpts: pic.twitter.com/pvh4IpOfou

