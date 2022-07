OM : recrutements, objectifs, style de jeu… Les premiers mots d’Igor Tudor

Igor Tudor, nouvel entraîneur de l’OM, a été présenté ce mardi 5 juillet à la presse. Le technicien croate a donné quelques éléments concernant ses objectifs, son style de jeu et le recrutement à venir.

Que représente l’OM ?

«Tout le monde connaît la grandeur du club, un club de renommée mondiale. Je connais tous les joueurs de l'effectif, j'ai regardé les matchs de la saison dernière. C'est une très bonne équipe, qui a terminé deuxième la saison dernière.»

Son style de jeu

«Ça va être long si on commence à parler de la façon dont on va jouer, on pourra y être jusqu'à demain. Je veux un football offensif et intense, mais pas au détriment de la défense. Mon objectif principal quand les gens viendront au stade, c'est qu'ils ne soient pas déçus… Il y aura une partie d'Italie en moi. Mais je ne crois pas en un football italien, anglais, espagnol... Je veux m'adapter au championnat, choisir des joueurs adaptés à la Ligue 1.»

Ses objectifs à l’OM

«L'objectif principal est de bien faire, d'avoir une identité claire. L'objectif est toujours de gagner, de réussir à remporter les matchs. Les supporters, vu l'histoire du club, ont beaucoup d'attentes. Ça passe par le travail quotidien pour obtenir des résultats qui complètent nos objectifs.»

Le mercato

«Cela ne me concerne pas, c'est le rôle des dirigeants. Il y aura des joueurs qui partiront et qui viendront, mais c'est le cas pour tous les clubs.

La Ligue 1

«C'est un championnat très beau et particulier. Il y a eu beaucoup de changements d'entraîneurs, j'ai hâte que ça commence.»

Son staff technique

«Mon bras droit sera Mauro Camoranesi. Les autres membres du staff seront annoncés prochainement.»