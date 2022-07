PSG : Mauricio Pochettino officiellement remercié par le club parisien

Un an et demi seulement après son arrivée, Mauricio Pochettino a été officiellement démis de ses fonctions d’entraîneur du PSG. Il sera remplacé dans les prochaines heures par Christophe Galtier à la tête du club parisien.

C’était attendu depuis plusieurs jours. Même plusieurs semaines. Mauricio Pochettino a été officiellement remercié, ce mardi, par le PSG. Arrivé en janvier 2021, à la place de Thomas Tuchel, l’entraîneur argentin ne sera resté qu’un an et demi à la tête du club de la capitale. Et en 18 mois dans la capitale, la greffe n’a jamais vraiment prise.

«Ancien capitaine des Rouge et Bleu, il a effectué 84 matches sur le banc parisien avec un bilan de 55 victoires, 15 matches nuls et 14 défaites toutes compétitions confondues. (…) Le club tient à remercier Mauricio Pochettino et son staff pour leur travail et leur souhaite le meilleur pour l’avenir», a indiqué le PSG dans un communiqué.

Malgré la conquête du 10e titre de l’histoire du club de la capitale, décroché en avril dernier, Pochettino, qui devrait finalement toucher aux alentours de dix millions d’euros d’indemnités de licenciement, paye l’élimination du PSG dès les 8es de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, ainsi que l’absence de style de jeu et la gestion des jeunes. Preuve d'une fracture de plus en plus grande, son nom était régulièrement sifflé dans les travées du Parc des Princes en fin de saison dernière.

Son remplaçant est déjà tout trouvé avec Christophe Galtier, qui a signé un contrat de deux ans avec le champion de France en titre. L’ancien entraîneur de Saint-Etienne, Lille ou encore Nice doit être présenté ce mardi en début d’après-midi avant de diriger sa première séance d’entraînement au Camp des Loges à 16h30. Le début d'une énième ère pour Paris.