PSG : Neymar, système, méthode… Ce qu’il faut retenir de la présentation de Christophe Galtier

Nouvel entraîneur du PSG, Christophe Galtier, qui a succédé à Mauricio Pochettino, a été présenté, ce mardi, au Parc des Princes. Et le coach parisien, qui s’est engagé deux ans, a eu des mots forts et n'est prêt à aucune concession pour mener à bien sa mission. Voici ce qu’il faut retenir de sa conférence de presse.

Son état d’esprit

«Je suis ému et fier, d’être l’entraîneur du PSG et ici au Parc des Princes, qui est un symbole du football français. A mon arrivée, j’ai vu cette phrase : «Ici c’est Paris». Avec cette phrase, on sent tout de suite les attentes des spécialistes et des supporters. Je mesure la responsabilité qu’il m’a été donné. Si j’ai accepté ce poste, c’est que j’en suis capable. Seul c’est impossible, ensemble on est beaucoup plus fort. La présence de Luis Campos a été un élément déterminant. Les échanges que j’ai ensuite pu avoir avec mon président ont fait que j’ai accepté ce poste avec humilité et une grande détermination Il y a beaucoup d’attentes, c’est normal, et des gens sceptiques, je les comprends.»

La gestion du vestiaire

«Avant de parler de stars, ce sont avant tout des joueurs. Des joueurs qui veulent gagner, jouer et prendre du plaisir. Je vais beaucoup échanger avec l'ensemble des joueurs. J'ai rencontré des vestiaires avec beaucoup d'égos, et c'est un privilège d’avoir un effectif pareil pour un entraîneur. La première des choses, c’est d’échanger et de partager avec eux, mais aussi d’imposer. On doit avoir un projet commun sans aucun compris. Je ne vais pas révolutionner le vestiaire, je vais observer, écouter et je sais que j’aurai l’appui de ma direction pour prendre la décision qui s'imposera à partir du moment où un joueur, quel qu'il soit, ne se pliera pas au projet.»

Le jeu

«A Paris, il faut avant tout gagner. Mais quand vous avez un tel effectif, il faut aussi bien jouer. Par rapport à ce que j’ai pu faire par le passé, il y aura une approche différente sur le jeu. Je vais avoir des joueurs de très haut niveau à ma disposition. Il faudra qu’on arrive à la fois bien attaquer et garder un juste équilibre. Ça ne ressemblera pas à ce que j’ai pu faire avec mes précédents clubs.»

Le système

«Je n’ai pas encore rencontré les joueurs. Je m’adapterai à l’effectif à ma disposition. Mais j’ai une idée précise de ce que je veux voir de l’équipe. Je veux qu’on évolue très haut, qu’on mette sous pression l’adversaire. Il faut avoir un modèle de jeu très précis et une organisation très précise en mettant les joueurs dans les meilleures conditions selon leurs points forts. On parle beaucoup d’une défense à trois. Il y a une grande orientation pour cette option.»

Le @PSG_inside est heureux d’annoncer la nomination de Christophe Galtier au poste d’entraîneur principal de son équipe professionnelle.



Neymar

«Neymar est un joueur de classe mondiale. Quel entraîneur ne voudrait pas l’avoir dans son effectif ? J’ai déjà une idée bien précise de ce que j’attendrai de lui. Je ne l’ai pas encore rencontré, je vais être à l’écoute de ce qu’il va dire, mais évidemment que je souhaite qu’il reste chez nous.»

Kylian Mbappé

«Tout d’abord, en tant qu’entraîneur français j’étais très heureux que Kylian reste au PSG. Il est l’un des meilleurs joueurs au monde actuellement. Je n’ai discuté avec aucun joueur de l’effectif mais je sais ce qu’il attend de l’équipe. Kylian est un jeune et grand joueur, ça ne sert à rien de lui rajouter de la pression. J’espère qu’il sera aussi décisif que la saison dernière.»

Sa gestion des gardiens

«Je vais rencontrer les gardiens très rapidement. J’ai par principe la volonté de nommer un numéro 1 et un numéro 2. Je fonctionne toujours comme ça, c’est plus simple pour moi et pour eux de savoir quelle est leur position au sein de l’effectif. Mais ça ne veut pas dire que le numéro 2 ne peut pas devenir le numéro 1.»

L’effectif

«Je suis un entraîneur très exigeant qui aime travailler. J’aime aussi voir les joueurs heureux. A travers le travail et notre relation, je vais faire en sorte qu’ils soient heureux en dehors et sur le terrain. Pour ça, je pense que l’effectif doit être réduit. On ne peut pas avoir toute une saison des joueurs qui ne jouent pratiquement pas, car les joueurs qui ne jouent pas sont malheureux.»

Ses origines marseillaises

«Je suis né à Marseille, c’est un fait. Mais je suis l’entraîneur du PSG. On fait un métier de passion. On veut gagner. On cherche toujours le meilleur endroit pour pouvoir gagner, entraîner les meilleurs joueurs, et il n’y a pas meilleur endroit que le PSG. Quand les premiers contacts ont été établis, j’ai mis de côté mes origines marseillaises et, depuis pas mal de semaines, mes jours et mes nuits sont consacrés au PSG.»