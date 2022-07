Tennis : Novak Djokovic pourra-t-il jouer l’US Open ?

Non-vacciné contre le Covid-19, Novak Djokovic, qui vient de remporter Wimbledon, ne devrait pas être autorisé à participer à l’US Open (29 août-11 septembre), en raison des mesures sanitaires imposées pour entrer aux Etats-Unis.

Au lendemain de son 7e sacre à Wimbledon, la suite de la saison de Novak Djokovic est pour le moins floue. Sur le gazon anglais, le Serbe pourrait même avoir joué son dernier Grand Chelem de la saison. Car après avoir déjà manqué l’Open d’Australie en début d’année, il a de grandes chances d'être privé de l’US Open (29 août-11 septembre), qu’il a remporté à trois reprises (2011, 2015, 2018). Non-vacciné contre le Covid-19, il ne devrait en effet pas être autorisé à entrer aux Etats-Unis, comme ce fût déjà le cas pour les Masters 1000 d’Indian Wells et de Miami au mois de mars.

D'autant qu'il n'a pas l'intention de se faire vacciner. «Je ne suis pas vacciné et je n’ai pas l’intention de me faire vacciner. Donc la seule bonne nouvelle possible serait une levée de l’obligation vaccinale pour entrer sur le territoire des Etats-Unis, ou une exemption. Mais je ne pense pas que l’obtention d’une exemption soit réaliste», a-t-il déclaré.

Aucun signe positif à l'horizon

Pour l'heure, les autorités américaines n’auraient pas l’intention d’alléger les conditions d’accès au territoire d’ici le début du dernier Grand Chelem de la saison. Si la présentation d’un test négatif n’est plus obligatoire pour pénétrer sur le sol américain, l’obligation vaccinale devrait rester en vigueur.

Dans ces conditions, Novak Djokovic et l’ensemble des joueurs et joueuses non-vaccinés ne pourront prendre part au tournoi. Ce serait un nouveau coup dur pour le Serbe, qui va profiter de deux semaines de repos en espérant «une bonne nouvelle en provenance des Etats-Unis parce que j’aimerais vraiment y aller, jouer un tournoi ou deux avant l'US Open.»

Et s'il ne se rend pas de l'autre côté de l'Atlantique, il ne devrait pas jouer beaucoup de tournois d'ici la fin de la saison. «Si je ne peux pas aller aux États-Unis, il faudra voir à quoi va ressembler ma programmation. Nous n’en avons pas encore parlé avec Goran (Ivanisevic). Mais, pour être honnête, je doute que je vais aller chasser les points ici ou là. Il n’y aura aucune pression ou nécessité», a assuré Djokovic.

Il devrait choisir ses tournois en fonction de ses objectifs et surtout de ses envies. «Je place ma priorité sur les tournois du Grand Chelem et les grands tournois où je me sens bien. La suite pourrait donc être la Laver Cup ou la Coupe Davis. J’adore jouer pour mon pays.» Son retour sur les courts pourrait alors ne se faire que mi-septembre.