Euro féminin 2022 : les Bleues terminent le premier tour par un nul contre l’Islande (1-1)

Déjà qualifiée pour les quarts de finale de l’Euro 2022, l’équipe de France féminine de football a terminé le premier tour par un match nul contre l’Islande (1-1) ce lundi soir.

Un nul sans conséquence pour la suite. Après 16 victoires consécutives, les Bleues ont concédé le match nul (1-1) face à l'Islande, ce lundi 18 juillet à Rotherham pour le dernier match du premier tour de l’Euro 2022. Une fausse note sans conséquence puisque l’équipe de France féminine de football était déjà qualifiée pour les quarts de finale.

Les Bleues ont ouvert le score après seulement 43 secondes de jeu par le biais de Melvine Malard. La Lyonnaise de 22 ans a inscrit le but le plus rapide de cet Euro anglais, devenant, au passage, la plus jeune buteuse française de l'histoire dans cette compétition.

Les joueuses de Corinne Diacre ont ensuite été rejointes au score, dans le temps additionnel, sur penalty.

Assurées de la première place du groupe D, elles affronteront les Pays-Bas, samedi, en quart de finale.