Football : groupe, joueurs à suivre, sélectionneur, diffusion TV… Tout savoir sur la France pour son entrée à l'Euro U17

L'équipe de France fait son entrée en lice à l'Euro U17 face à l'Angleterre, ce mardi à 19h30 à Larnaca (Chypre). Groupe, joueurs à suivre, sélectionneur, diffusion TV... Voici tout ce qu'il faut savoir pour suivre le parcours des Bleuets.

La victoire finale et rien d'autre ? Depuis le 20 mai et jusqu'au 5 juin, l'île de Chypre accueille la 40e édition du Championnat d'Europe de football des moins de 17 ans, et l'équipe de France fait partie des favorites parmi les 16 nations participantes. Les U17 tricolores font leur entrée en lice face à l'Angleterre, ce mardi 21 mai à 19h30. Voici tout ce qu'il faut savoir sur leur parcours.

Le groupe des Bleuets

Défaits deux fois par l'Allemagne aux tirs au but en finale de l'Euro puis de la Coupe du monde en 2023, les U17 français tenteront de remporter un 4e titre continental, après ceux de 2004, 2015 et 2022.

La tâche s'annonce toutefois difficile car la France est tombée dans un véritable «groupe de la mort» aux côtés de l'Angleterre, de l'Espagne et du Portugal. En cas de première ou de deuxième place dans la poule D, les jeunes Français se qualifieraient pour les quarts de finale.

Les joueurs à suivre

Pour atteindre la finale à Limassol le 5 juin prochain, la France peut compter sur de jeunes joueurs prometteurs. L'un d'eux est l'attaquant polyvalent de l'Olympique de Marseille, Enzo Sternal (16 ans), qui a brillé en Coupe Gambardella et dans le championnat de France U19. Sur le front de l'attaque, il pourra être associé à Rayane Messi (16 ans), devenu le plus jeune joueur du Dijon FCO, en faisant ses débuts en National à 16 ans, 10 mois et 13 jours.

Également âgé de 16 ans, Ayyoub Bouaddi a lui disputé 18 rencontres toutes compétitions confondues avec Lille - 4e de Ligue 1 - et devrait apporter toute sa maturité au milieu de terrain. Enfin, le Parisien Joane Gadou (17 ans), plusieurs fois surclassé en U18, sera chargé de coordonner la défense tricolore.

Le sélectionneur

Après la double désillusion en finale de l'Euro et de la Coupe du monde contre l'Allemagne, c'est José Alcocer (51 ans) qui aura la lourde tâche de guider les Bleuets vers le Graal. Un choix loin d'être anodin, car le natif d'Ajaccio a déjà remporté l'Euro U17 en 2022 et semble donc être le candidat idéal pour conquérir un nouveau titre continental.

Diffusion TV et programme des Bleuets

La chaîne L'Equipe retransmettra les trois matchs de poules de l'équipe de France, et la phase à élimination directe des Bleuets en cas de qualification.

Mardi 21 mai : France-Angleterre (19h30)

Vendredi 24 mai : France-Espagne (19h30)

Lundi 27 mai : France-Portugal (19h30)