Kylian Mbappé : l'incroyable casting des 250 invités à son dîner d'adieu

Quelques jours après sa vidéo dans laquelle il a annoncé son départ du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé organise, ce lundi 20 mai au soir, une soirée d’adieu dans un restaurant parisien. 250 personnes ont été invitées, y compris le président de la République Emmanuel Macron.

À l'approche de la fin officielle de son aventure au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé compte bel-et-bien dire «au revoir» à ceux qui seront, dans quelques jours, ses anciens coéquipiers. Ainsi, l'attaquant tricolore a organisé, ce lundi 20 mai au soir, une soirée d'adieux dans le restaurant chic «Gigi», situé avenue Montaigne, dans le 8e arrondissement de la capitale.

Le but de cette soirée est de célébrer les sept années de «Kyk's» au sein du club parisien. Pour ce dîner plutôt chic, 250 personnes ont été conviées. Parmi elles, figurent des joueurs de la famille rouge et bleu comme Bradley Barcola, Danilo Pereira, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Vitinha, Presnel Kimpembe, Ousmane Dembélé, Keylor Navas et Lucas Hernandez.

D'après nos confrères du Parisien, le président de la République, Emmanuel Macron, serait lui aussi de la fête puisque son nom figure sur la liste. Mais sa présence n'avait pas été confirmée.

«La Maison Blanche»... comme le Real Madrid ?

Concernant le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, ce dernier n'assisterait pas à ce dîner d'adieu. Et pour cause, les relations sont tendues entre le Bondynois et l'homme d'affaires qatari depuis le clash les ayant opposés au Parc des Princes le 12 mai en marge du PSG-Toulouse.

Il faut également savoir que Kylian Mbappé a le sens du détail. Alors que, jusqu'à présent, le nom de son futur club n'a toujours pas été révélé, le lieu où se tient ce dîner d'adieu pourrait donner un «indice» sur la prochaine destination du Bondynois.

En effet, le restaurant «Gigi» s'appelait par le passé «la Maison Blanche». Il s'agit, en réalité, du surnom du Real Madrid. À travers l'établissement choisi pour cette soirée, Kylian Mbappé a-t-il voulu lever le doute sur l'identité de sa future équipe ? La réponse devrait être donnée dans les prochaines semaines.