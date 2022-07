Tour de France 2022 : caravanier de la Grande Boucle, une histoire de famille

Plus de trente ans après la rencontre de ses parents sur le Tour de France, Clément Vadrot, ce jeune kinésithérapeute anime la caravane de la Grande Boucle à son tour.

Un véritable enfant du Tour. Clément Vadrot roule sur les traces de ses parents en animant la caravane publicitaire du Tour de France, un peu plus de trente ans après ses parents.

Fan de vélo qu’il pratique également, ce jeune kinésithérapeute de 23 ans, est sur la caravane publicitaire du Tour de France avec Leclerc pour la troisième année consécutive. Jusqu’ici rien d’extraordinaire puisqu’ils sont nombreux dans ce cas chaque année sur la Grande Boucle.

Sauf que ce grand jeune homme a une particularité que ses camarades de la caravane n’ont pas : ses parents se sont rencontrés sur la caravane du Tour et ne se sont plus quittés.

«C’est notre Tour de France»

Les parents de Clément se sont en effet rencontrés lors du Tour de France 1990 (remporté par Greg LeMond). A l’époque, Yannick Vadrot, âgé de 20 ans qui réalise son deuxième passage sur la caravane avec Toshiba, rencontre alors Stéphanie (21 ans), une hôtesse qui deviendra donc sa femme. Et plus de trente ans après, ils ont transmis leur passion à leur fils.

«Il s’agit de ma troisième fois sur le Tour de France et sur la caravane E.Leclerc, confie Clément. Et c’est vrai qu’avec mon histoire, cette passion pour la caravane, c’est clairement mes parents qui me l’ont transmise. Je regardais le Tour de France tous les jours chaque été. Le vivre aujourd’hui de l’intérieur et pouvoir l’animer, c’est quelque chose de tout à fait unique. C’est un peu une consécration.»

Cette année, celui qui pratique le vélo et la course à pied a donc décidé de renouveler l’expérience. «C’est un plaisir de revenir sur la caravane, confie-t-il. Faire partie intégrante du Tour de France, c’est quelque chose de particulier. C’est une expérience forte émotionnellement parlant. Il y a un mélange de joie en voyant le public heureux et demandeur mais c’est aussi sportif. On ne chôme pas et on aime ça. C’est aussi notre Tour de France.» Nul doute que l’on reverra ce solide gaillard l’an prochain, pour faire perdurer la tradition des Vadrot.