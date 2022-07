Formule 1 : l'impressionnante sortie de route de Charles Leclerc au Grand Prix de France (vidéo)

Charles Leclerc, parti dimanche en pole position du Grand Prix Formule 1 de France, a été victime d’une sortie de piste, mettant un terme à ses ambitions de victoire, après avoir perdu le contrôle de sa monoplace au 18e tour.

Charles Leclerc a terminé sa course dans le mur de pneus.

CHARLES LECLERC DANS LE MUR DE PNEUS !





Le Monégasque, leader de la course, sort de la piste et doit abandonner. Le pilote est OK





Voiture de sécurité au 18ème tour !#FrenchGP | https://t.co/t7uFs3yVeh pic.twitter.com/wnnljw9wlr

— CANAL+ F1® (@CanalplusF1) July 24, 2022