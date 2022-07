Formule 1 : Max Verstappen profite de l’abandon de Charles Leclerc pour s’imposer au Grand Prix de France

Grâce à l’abandon de Charles Leclerc, en tête de la course, au 18e tour, Max Verstappen (Red Bull) a filé vers la victoire au Grand Prix de France ce dimanche 24 juillet. Il a devancé Lewis Hamilton (Mercedes) et George Russell (Mercedes) sur le circuit Paul Ricard au Castellet, creusant ainsi un peu plus son avance au classement général.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres.

Max Verstappen s'impose facilement au Castellet !





Le Néerlandais profite de l'abandon de Charles Leclerc pour remporter sa 27ème course





Le tenant du titre prend désormais 63 points d'avance sur le Monégasque#FrenchGP | https://t.co/t7uFs3yVeh pic.twitter.com/J8CEZsO1Z3 — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) July 24, 2022

Sur les talons de Charles Leclerc en début de course, Max Verstappen s’était fait distancer par le Monégasque au fil des tours avant que ce dernier ne parte à la faute, lui offrant la victoire sur un plateau ce dimanche au Castellet.

CHARLES LECLERC DANS LE MUR DE PNEUS !





Le Monégasque, leader de la course, sort de la piste et doit abandonner. Le pilote est OK





Voiture de sécurité au 18ème tour !#FrenchGP | https://t.co/t7uFs3yVeh pic.twitter.com/wnnljw9wlr — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) July 24, 2022

Une erreur fatale pour le pilote Ferrari, laissant ainsi filer son rival direct vers de nouveaux points précieux en vue du classement général, dominé après cette course par le Néerlandais avec 63 points d’avance sur Charles Leclerc. A la radio, il a laissé exploser sa colère après la sortie de piste vécue au 18e tour.

Le cri de rage de Charles Leclerc à la radio après son abandon #FrenchGP | https://t.co/t7uFs3yVeh pic.twitter.com/rBLdIqVlIT — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) July 24, 2022

Le show Carlos Saint Jr

Parti 19eme sur la grille, l’Espagnol a réalisé un exploit en terminant cinquième. Pour cela, Carlos Saint Jr a fait le show en multipliant les dépassements de génie, comme celui sur George Russell (Mercedes) à la mi-course ou sur Sergio Perez (Red Bull) en fin de course.

Il est déchaîné Carlos Sainz





Encore un dépassement incroyable de l'Espagnol, cette fois sur Sergio Perez #FrenchGP | https://t.co/t7uFs3yVeh pic.twitter.com/aCzF3zZhDf — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) July 24, 2022

Il a empoché 8 points lors de cette course alors qu’il débutait de la dernière ligne en raison d’une pénalité pour avoir changé de moteur, ce qui lui a permis de conserver sa quatrième place au général, avec un point d’avance sur George Russell.

Au-delà de Max Verstappen, la bonne opération du jour a été signée Mercedes, avec deux pilotes sur le podium de la course et une remontée au classement général. De bon augure avant le prochain GP à Hungaroring (Autriche) le dimanche 31 juillet.