JO 2024 :poids, taille, design, résistance au vent... Voici les secrets de la flamme olympique

Alors qu’elle arrive ce mercredi 8 mai à Marseille, la flamme olympique regorge de secrets. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Ce sera l’événement avant la compétition sportive. La flamme olympique arrive ce 8 mai en France et traversera plus de 400 villes hexagonales jusqu’au 26 juillet, jour de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024. Entre son design original et ses secrets, CNEWS livre en détail ses secrets.

Combien mesure et pèse la torche olympique ?

On parle de flamme olympique mais il faut aussi parler de torche olympique. Et cette dernière mesure 70 cm, pèse 1,5 kg et a été créée par le designer Mathieu Lehanneur.

De quoi est constituée cette torche ?

La torche est en partie fabriquée dans les usines d’Arcelor Mittal à Châteauneuf (Loire), Florange et Woippy (Moselle). A noter que la mise en forme des tôles est confiée à un orfèvre à Vire (Calvados).

Combien de torches ont été produites ?

2.000 torches olympiques ont été produites dans le cadre des JO de Paris 2024 pour la totalité des relais.

La flamme peut-elle s’éteindre ?

«La contrainte la plus importante est donnée par le CIO : la flamme ne peut pas, ne doit pas s’éteindre. Une petite averse, un orage, un ouragan, du vent de face, de côté, de dos… La flamme ne peut pas s’éteindre», avait expliqué le designer lors d'une interview à France 3. En effet, la torche est conçue pour résister à des conditions extrêmes (vent, pluie, neige, chaleur), et aux modes de transports les plus inattendus. «Il est indispensable de prévoir un temps de combustion plus long que la durée nécessaire pour effectuer le relais, ceci afin d’anticiper tout problème qui retarderait le relayeur sur son chemin», précise sur le site officiel des Jeux.

Comment est effectuée l’allumage ?

La flamme est allumée selon la tradition antique à Olympie, en Grèce. Des actrices jouent le rôle des vierges vestales et allument la flamme à l'aide de miroirs paraboliques qui réfléchissent les rayons du soleil. Puis, elle est placée dans une urne en céramique pour être transportée au stade panathénaïque où sera allumée la torche, remise au premier relayeur.

Comment tient la flamme dans la torche ?

Une cartouche de gaz est cachée dans le manche de la torche pour maintenir allumée la flamme.

Que se passe-t-il si la flamme s’éteint lors du relais ?

Elle doit être rallumée grâce à des flammes de secours qui voyagent avec le relais.