Football : la FFF donne son aval pour le maintien de Bordeaux en Ligue 2

Après un premier avis favorable rendu par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ce lundi, le comité exécutif de la Fédération Française de Football (FFF) a validé le maintien des Girondins de Bordeaux en Ligue 2 la saison prochaine.

Initialement relégué administrativement en National 3 (troisième division française), les Girondins de Bordeaux ont finalement été maintenus en Ligue 2, après un long feuilleton estival. Après la CNOSF lundi, la FFF a validé le repêchage du club bordelais en Ligue 2, à trois jours du début de championnat, dans un communiqué publié ce mercredi.

Le comité exécutif a accepté la proposition de conciliation formulée par le CNOSF, concernant le maintien du FC Girondins de Bordeaux en Ligue 2 BKT. https://t.co/yLDL9WghkE — FFF (@FFF) July 27, 2022

Toutefois, les Girondins de Bordeaux seront prochainement convoqués par la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG) «pour juger de toute mesure immédiate de suivi et de contrôle à son encontre». En effet, le communiqué de la FFF a précisé que le club sera soumis à «un contrôle financier renforcé et régulier durant la saison 2022-2023».

Les garanties apportées ont convaincu la FFF

Sportivement relégués en Ligue 2 en fin de saison dernière, les Girondins de Bordeaux ont même frôlé le dépôt de bilan en raison de difficultés budgétaires, conduisant la DNCG à prononcer une relégation administrative pour le club le 5 juillet dernier

Mais le club mythique français a pu compter sur le soutien de la CNOSF, proposant un plan de conciliation, et sur la FFF. Très critique à l’égard de la direction de la formation girondine ces dernières semaines, le président de la FFF Noël Le Graët a finalement été convaincu ce mercredi par les garanties financières récemment apportées par les Girondins.

Suspendu à la décision finale de la FFF, la Ligue de Football Professionnel (LFP) n’avait pas encore communiqué le calendrier définitif de Bordeaux pour la saison à venir, ne sachant pas précisément à quel échelon allait évoluer le club. Avec cette décision, les Girondins de Bordeaux devraient recevoir Valenciennes dès ce samedi, pour le compte de la première journée de Ligue 2.