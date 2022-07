PSG-Nantes (4-0) : les Parisiens s'offrent un 11e Trophée des champions

Le PSG a remporté un onzième Trophée des champions en s'imposant contre Nantes (4-0), dimanche soir à Tel-Aviv (Israël). A une semaine du début de la saison de Ligue 1, Paris a envoyé un signal.

Le PSG est prêt. A moins d'une semaine du début de la saison de la Ligue 1, le club de la capitale a montré qu'il était en forme en s'imposant aisément face à Nantes (4-0), dimanche soir, lors du Trophée des champions.

Dans un Bloomfield Stadium totalement acquis à leur cause – hormis Achraf Hakimi –, les hommes de Christophe Galtier, privés de Kylian Mbappé suspendu, n’ont jamais été inquiétés et se sont régalés face aux Canaris. Lionel Messi (22e), sur un joli mouvement qui a rappelé ses plus belles heures du FC Barcelone, a ouvert le score. Puis Neymar a doublé la mise avant la pause sur un somptueux coup franc (45e+5).

En seconde période, Sergio Ramos, d’une talonnade parfaite (57e) et une nouvelle fois Neymar, sur un penalty dont il a le secret (82e), ont permis aux Parisiens de s’offrir une large victoire.

«C'était un bon match, félicitations à toute l'équipe, a confié le Brésilien après la rencontre. Il y avait un titre au bout, donc on voulait le gagner. (Un nouveau Lionel Messi au Paris SG ?) Je ne crois pas, les gens parlent beaucoup sans savoir ce qu'il se passe au jour le jour, Leo c'est Leo pour toujours, il ne changera pas et restera un joueur qui fera des différences. J'espère que cette saison, on restera tous les trois, et que ça se passera bien. Si Kylian (Mbappé, suspendu dimanche), Leo et moi on est bien, le PSG ira bien.»