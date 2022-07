Tennis : Caroline Garcia remporte le tournoi de Varsovie

La Française Caroline Garcia a remporté, ce dimanche, le tournoi de Varsovie en battant la Roumaine Ana Bogdan (6-4, 6-1).

Elle enchaîne. Victorieuse du tournoi sur gazon de Bad Homburg le 25 juin, Caroline Garcia a décroché son deuxième tournoi de l’année en s’imposant à Varsovie. En finale, la Française a battu la Roumaine Ana Bogdan (6-4, 6-1). Il s’agit du 9e titre de sa carrière sur le circuit WTA.

@CaroGarcia picks up her ninth career title with her win over Bogdan!
#PolandOpen

