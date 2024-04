Tennis : le joli geste de Rafael Nadal envers son adversaire après sa victoire (vidéo)

Battu en trois manches par Rafael Nadal au 3e tour du Masters 1000 de Madrid lundi, Pedro Cachin a demandé à son idole un vêtement qu'il a porté pendant la rencontre. Très classe, le Majorquin lui offrira son tee-shirt à l'issue d'une chaleureuse étreinte.

Pedro Cachin a quitté le terrain avec une défaite, mais des souvenirs plein la tête. Opposé à son idole Rafael Nadal ce mardi, l'Argentin qui s'est incliné à l'issue d'une magnifique bataille (6-1, 6-7, 6-3) a obtenu de la part du Majorquin, un exemplaire du tee-shirt qu'il a porté pendant la rencontre.

"It’s a dream come true for me, I'm not sure what is the protocol, but can I ask you for a shirt?" @pecachin1 with a once in a lifetime souvenir!@RafaelNadal | @MutuaMadridOpen | #MMOPEN pic.twitter.com/SAPJ0P8bmJ

— ATP Tour (@atptour) April 29, 2024