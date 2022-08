JO 2024 : voici les stades pour les tournois de football

Sept villes françaises accueilleront les tournois de football féminin et masculin lors des Jeux olympiques de Paris 2024. Les voici.

Quelques jours après l’annonce de nombreux calendriers des épreuves de Paris 2024 par le Comité d’organisation, la FIFA a précisé les stades qui accueilleront les tournois olympiques de football.

Comme lors de chaque Jeux olympiques, ces tournois commenceront deux jours avant la cérémonie d’ouverture des JO.

Host Cities



58 matches



Women’s Final to close the Olympic Football tournaments for first-time ever



