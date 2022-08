Athlétisme : un athlète suédois imite le saut du «saumon» en plein concours (vidéo)

En plein concours du triple saut des Championnats d’Europe d’athlétisme à Munich (Allemagne), le Suédois Jesper Hellström a imité le saut du «saumon» lors de sa première tentative.

Nouvelle image insolite aux Championnats d’Europe d’athlétisme. Après le saut improbable sur la ligne d’arrivée du Portugais Joao Vitor de Oliveira lors des séries du 110m haies, Jesper Hellström a réalisé un saut tout aussi étonnant pendant le concours du triple saut. Lors de sa première tentative, l’athlète suédois semble avoir perdu l’équilibre à la fin de sa prise d’élan. Et plutôt que de s’arrêter ou de tenter un saut plus traditionnel, il s’est jeté avec la tête en avant, imitant le fameux saut du «saumon».

Le saut a été pris en compte

Ce saut, qui avait déjà été réalisé par le joueur de tennis Daniil Medvedev lors de son sacre à l’US Open l’année dernière, est un clin d’œil à la célébration du jeu vidéo Fifa. Et il n’a évidemment pas manqué de faire sourire les spectateurs présents dans les tribunes du stade de Munich (Allemagne), ainsi que l'entraîneur de l'athlète. Et bien qu'original, il a été pris en compte et mesuré à 14 mètres.

Jesper Hellström s’est rattrapé par la suite avec un saut à 16,23m pour finalement se classer à la 10e place du concours remporté par le Portugais champion olympique et du monde Pedro Pichardo (17,50m) devant l’Italien Andrea Dallavalle (17,04m). Le Français Jean-Marc Pontvianne, qui avait terminé 8e des Championnats du monde le mois dernier à Eugene (Etats-Unis), a complété le podium (16,94m) pour s'offrir sa première médaille internationale.