Ligue 2 : Saint-Étienne écrasé 6-0 par Le Havre avec 3 cartons rouges à la clé

L'AS Saint-Étienne a connu une nouvelle déconvenue après sa défaite 6-0 face au Havre, pour le compte de la 4e journée de Ligue 2, à domicile. Réduits à 8 après 3 cartons rouges, les Verts restent bons derniers du classement.

Le retour en Ligue 2 n'est toujours pas digéré. Les joueurs de l'AS Saint-Etienne, bons derniers du championnat avec un bilan comptable de - 1 point (à la suite d'une sanction de trois points en fin de saison dernière) avant la rencontre de ce samedi, ont encore un peu plus entamé leurs chances de retrouver rapidement l'élite. Réduite à 8 pendant 25 minutes, l'équipe a sombré à domicile face au Havre (6-0), lors de la 4e journée de Ligue 2 et reste dernière du classement.

Toujours à la recherche de leur première victoire cette saison (2 défaites, 2 matches nuls), les hommes de Laurent Batlles ont rapidement été mis en difficulté, dès la 6e minute, après une frappe sur le poteau de Richardson (6e).

Et c'est à la 31e que le match a véritablement basculé. Le défenseur Anthony Briançon a d'abord été exclu par l'arbitre, M. Letexier, pour un deuxième carton jaune, avant que Mathieu Cafaro, auteur d'un mauvais geste sur Oualid El-Hajjam (37e), ne soit renvoyé au vestiaire.

Un membre du staff stéphanois a également été expulsé dans la foulée pour contestation.

Une mauvaise habitude qui s'installe

Les hommes de Laurent Batlles ont alors logiquement pris l'eau en seconde période, encaissant d'abord deux buts coup sur coup de Sangante sur corner (51e) puis d'Alioui (56e). Lekhal (64e) a creusé l'écart d'une frappe à l'entrée de la surface et Operi a inscrit un doublé (80e, 84e).

Entre-temps, le gardien des Verts Etienne Green a corsé un peu plus la situation, récoltant lui aussi un carton rouge pour une sortie ratée sur Kitala (66e), qui se présentait face à lui sans adversité.

Ce même Kitala a enfoncé le clou en fin de rencontre en marquant le 6e but des Havrais (90e) face au remplaçant de Green, Noah Raveyre, 17 ans.

L'arbitre M. Letexier n'a pas fait jouer de temps-additionnel.

C'est le deuxième match de suite que l'AS Saint-Etienne finit en infériorité numérique, après l'expulsion de Nadé samedi dernier face à Quevilly-Rouen. Et un nombre de point toujours négatif après quatre journées.