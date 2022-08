Football : Robert Lewandowski se fait voler sa montre de luxe en signant des autographes

L’attaquant polonais Robert Lewandowski, nouvelle recrue star du FC Barcelone, s'est fait dérober sa montre en pleine séance d’autographes, ce jeudi 18 août. Peu de temps après, la police est parvenue à récupérer l’objet.

Première mésaventure en Espagne pour l’ex-joueur du Bayern. Alors qu’il se rendait à l’entraînement jeudi après-midi, Robert Lewandowski s’est arrêté devant le centre d’entraînement de son nouveau club pour signer des autographes. C’est alors qu’un jeune homme s’est approché, lui a arraché la montre du poignet, puis s’est enfui.

Le footballeur de 33 ans l’a pris en chasse avant de le perdre de vue. Toutefois, la police a réussi, en moins d'une heure, à mettre la main sur le jeune de 19 ans. Ce dernier était encore en possession de la montre et se cachait dans des buissons aux abords du centre sportif.

D’après la police catalane, l’individu a été arrêté pour «vol avec violence». En effet, même si le joueur n'a pas été violenté, la montre lui a été retirée du corps.

Robert Lewandowski est la recrue la plus prestigieuse et la plus coûteuse de la Liga cette intersaison. L'insatiable buteur du Bayern Munich, où il évoluait depuis 2014, a rejoint le FC Barcelone pour 45 millions d’euros.