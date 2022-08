VTT : Doublé tricolore de Lecomte et Ferrand-Prévot aux championnats d’Europe

Loana Lecomte et Pauline Ferrand-Prévot ont respectivement décroché l’or et l’argent ce samedi à Munich (Allemagne) aux championnats d’Europe de VTT. Loana Lecomte a profité d’un incident mécanique de sa compatriote pour s’envoler vers la victoire. La troisième place revient à la Néerlandaise Anne Terpstra.

Elles ont survolé la course. En tête dès les premiers mètres, les deux Françaises ont largement dominé l’épreuve de cross-country ce samedi à Munich.

Après deux succès en Coupe du monde cette saison, Loana Lecomte a décroché son premier titre continental. La Haut-Savoyarde de 22 ans a fait preuve de régularité tout au long de la course, malgré des conditions météorologiques compliquées, un terrain boueux et de la pluie.

Du côté de Pauline Ferrand-Prévot, l’argent a un goût amer. Alors qu’elle avait creusé l’écart et pris la tête de la course, la triple championne du monde de VTT a été victime d’un problème mécanique. En perdant plus d’une minute à replacer sa chaîne boueuse, la vétéiste de 30 ans n’a pas réussi de triplé aux Championnats d’Europe. Double tenante du titre, elle a ainsi cédé sa place à sa compatriote.

L'ARGENT POUR PFP ! @FERRANDPREVOT réalise une très belle course malgré un problème mécanique et permet à l'équipe de France de réaliser le doublé à #Munich2022. pic.twitter.com/aq65Pahnq6 — FFC (@FFCyclisme) August 20, 2022

Les Tricolores ont su marquer les esprits à une semaine des championnats du Monde aux Gets (Haute-Savoie). Favorites, elles seront toutefois l’une et l’autre, leur plus grande adversaire.