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Championnats d'Europe de natation petit bassin : 13 médailles pour les Français dont deux titres pour Maxime Grousset

L’équipe de France de natation a terminé cette nouvelle édition des championnats d’Europe en petit bassin, qui se déroulaient à Lublin, en Pologne, avec un total de treize médailles. [Nicolas Kristic / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

L’équipe de France de natation a terminé cette nouvelle édition des championnats d’Europe en petit bassin, qui se déroulaient à Lublin, en Pologne, avec un total de treize médailles.

Avec un excellent Maxime Grousset, en chef de file, l'équipe de France de natation a conclu les championnats d'Europe en petit bassin, avec un total de treize médailles. Lors de la dernière journée, ce dimanche 7 décembre, Analia Pigrée a lancé la récolte en décrochant la deuxième place du 50 mètres dos puis Maxime Grousset a pris la médaille d'argent du 50 mètres nage libre, au lendemain de sa victoire en finale du 100 mètres de la spécialité.

Dans la même épreuve côté féminin, Béryl Gastaldello a également terminé deuxième du 50 mètres nage libre et la journée a été conclue, pour l'équipe de France, par une médaille d'argent sur le relais 4 x 50 mètres quatre nages masculin.

Les médailles remportées par les nageurs de l'équipe de France

Maxime Grousset (5 médailles) : or sur le 100 mètres nage libre, or sur le 100 mètres papillon, argent sur le 50 mètres nage libre, argent sur le 100 mètres 4 nages et bronze sur le 50 mètres papillon

Béryl Gastaldello (3 médailles) : argent sur le 50 mètres nage libre, argent sur le 100 mètres nage libre et bronze sur le 50 mètres papillon

Mewen Tomac (2 médailles) : argent sur le 100 mètres dos, argent sur le 200 mètres dos

Analia Pigrée (1 médaille) : argent sur le 50 mètres dos

Béryl Gastaldello a décroché quatre titres aux Championnats de France de natation en petit bassin.
Sur le même sujet Natation : le palmarès complet des Championnats de France en petit bassin Lire

Pauline Mahieu (1 médaille) : bronze sur le 200 mètres dos

Relais (1 médaille) : argent sur le 4 x 50 mètres quatre nages masculin

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