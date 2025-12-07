Championnats d'Europe de natation petit bassin : 13 médailles pour les Français dont deux titres pour Maxime Grousset

L’équipe de France de natation a terminé cette nouvelle édition des championnats d’Europe en petit bassin, qui se déroulaient à Lublin, en Pologne, avec un total de treize médailles.

Avec un excellent Maxime Grousset, en chef de file, l'équipe de France de natation a conclu les championnats d'Europe en petit bassin, avec un total de treize médailles. Lors de la dernière journée, ce dimanche 7 décembre, Analia Pigrée a lancé la récolte en décrochant la deuxième place du 50 mètres dos puis Maxime Grousset a pris la médaille d'argent du 50 mètres nage libre, au lendemain de sa victoire en finale du 100 mètres de la spécialité.

#EnDirect#Natation#Lublin2025

🥈On ne les arrête plus !!

Maxime GROUSSET est vice-champion d’Europe du 50m nage libre en 20.81 !!

Encore une belle médaille pour Max !! Bravooooo 👏🏼👏🏼🇫🇷

📸 KMSP / S.KEMPINAIRE #TeamFrance#TeamFFNpic.twitter.com/0Sha3tPhqz — FFN (@FFNatation) December 7, 2025

Dans la même épreuve côté féminin, Béryl Gastaldello a également terminé deuxième du 50 mètres nage libre et la journée a été conclue, pour l'équipe de France, par une médaille d'argent sur le relais 4 x 50 mètres quatre nages masculin.

Les médailles remportées par les nageurs de l'équipe de France

Maxime Grousset (5 médailles) : or sur le 100 mètres nage libre, or sur le 100 mètres papillon, argent sur le 50 mètres nage libre, argent sur le 100 mètres 4 nages et bronze sur le 50 mètres papillon

Béryl Gastaldello (3 médailles) : argent sur le 50 mètres nage libre, argent sur le 100 mètres nage libre et bronze sur le 50 mètres papillon

Mewen Tomac (2 médailles) : argent sur le 100 mètres dos, argent sur le 200 mètres dos

Analia Pigrée (1 médaille) : argent sur le 50 mètres dos

Pauline Mahieu (1 médaille) : bronze sur le 200 mètres dos

Relais (1 médaille) : argent sur le 4 x 50 mètres quatre nages masculin