Cross-Country : Jimmy Gressier privé du titre de champion d’Europe par l’Espagnol Thierry Ndikumwenayo

Trois mois après son titre de champion du monde du 10.000m décroché à Tokyo (Japon), Jimmy Gressier a été devancé au sprint, ce dimanche, par l’Espagnol Thierry Ndikumwenayo, sacré champion d’Europe de cross-country à Lagoa (Portugal).

Une très forte frustration. Trois mois après son titre de champion du monde du 10.000m décroché à Tokyo (Japon), Jimmy Gressier (28 ans) n’a pas réussi à récidiver, ce dimanche, aux Championnats d’Europe de cross-country organisé à Lagoa. Le Français a été privé du titre par l’Espagnol Thierry Ndikumwenayo, sacré en terre portugaise au terme d’un duel haletant.

🥈 VICE-CHAMPION D'EUROPE !



🇲🇫 Jimmy Gressier était venu pour l'or, mais c'était sans compter sur le redoutable 🇪🇸 Thierry Ndikumwenayo, auteur d'une superbe course à Lagoa !



🔝 Plus qu'une marche à franchir pour le Boulonnais, médaillé de bronze en 2021, et qui repart cette… pic.twitter.com/I1BYARuDmk — FFAthlétisme (@FFAthletisme) December 14, 2025

Après un départ plutôt prudent au milieu des favoris, le natif de Boulogne-sur-Mer est peu à peu remonté avant de prendre la tête de la course et de s’envoler avec l’Espagnol. Et sous le soleil du sud du Portugal, il a mené les débats jusqu’à l’entame du dernier tour. Mais idéalement placé derrière lui, Thierry Ndikumwenayo a surgi pour les commandes dans les ultimes kilomètres.

Au coude-à-coude, les deux athlètes se sont disputés la victoire au sprint. Et l’Espagnol, 3e du 10.000m des Championnats d’Europe de Rome en 2024, a finalement été le plus fort, Jimmy Gressier cédant dans les derniers mètres et se contentant de la médaille d’argent. Il se consolera également avec le bronze décroché par équipes.

Et il tentera de prendre sa revanche dans à peine trois semaines lors des Championnats du monde de cross-country organisés à Tallahasse aux Etats-Unis (10 janvier).