Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Cross-Country : Jimmy Gressier privé du titre de champion d’Europe par l’Espagnol Thierry Ndikumwenayo

Jimmy Gressier a été battu au sprint par l'Espagnol Thierry Ndikumwenayo. Jimmy Gressier a été battu au sprint par l'Espagnol Thierry Ndikumwenayo. [Anthony Dibon/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

Trois mois après son titre de champion du monde du 10.000m décroché à Tokyo (Japon), Jimmy Gressier a été devancé au sprint, ce dimanche, par l’Espagnol Thierry Ndikumwenayo, sacré champion d’Europe de cross-country à Lagoa (Portugal).

Une très forte frustration. Trois mois après son titre de champion du monde du 10.000m décroché à Tokyo (Japon), Jimmy Gressier (28 ans) n’a pas réussi à récidiver, ce dimanche, aux Championnats d’Europe de cross-country organisé à Lagoa. Le Français a été privé du titre par l’Espagnol Thierry Ndikumwenayo, sacré en terre portugaise au terme d’un duel haletant.

Après un départ plutôt prudent au milieu des favoris, le natif de Boulogne-sur-Mer est peu à peu remonté avant de prendre la tête de la course et de s’envoler avec l’Espagnol. Et sous le soleil du sud du Portugal, il a mené les débats jusqu’à l’entame du dernier tour. Mais idéalement placé derrière lui, Thierry Ndikumwenayo a surgi pour les commandes dans les ultimes kilomètres.

Au coude-à-coude, les deux athlètes se sont disputés la victoire au sprint. Et l’Espagnol, 3e du 10.000m des Championnats d’Europe de Rome en 2024, a finalement été le plus fort, Jimmy Gressier cédant dans les derniers mètres et se contentant de la médaille d’argent. Il se consolera également avec le bronze décroché par équipes.

Jimmy Gressier a été sacré champion du monde sur 10.000m avant de décrocher la médaille de bronze sur 5.000m.
Sur le même sujet «Tu es un grand de notre monde» : le très beau cadeau offert par Zinedine Zidane à Jimmy Gressier (photo) Lire

Et il tentera de prendre sa revanche dans à peine trois semaines lors des Championnats du monde de cross-country organisés à Tallahasse aux Etats-Unis (10 janvier).

AthlétismecrossJimmy GressierPortugalChampionnat d'Europe

À suivre aussi

Athlétisme : Jimmy Gressier nommé pour le titre de meilleur athlète de l’année
Jimmy Gressier a été sacré champion du monde sur 10.000m avant de décrocher la médaille de bronze sur 5.000m.
«Tu es un grand de notre monde» : le très beau cadeau offert par Zinedine Zidane à Jimmy Gressier (photo)
Athlétisme : pourquoi Jimmy Gressier va-t-il quitter l’Insep et changer d’entraîneur ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités