«Nous continuons à prouver que nous pouvons gagner» : le boxeur Oleksandr Usyk félicité par Volodymyr Zelensky et Vitaly Klitschko

Le boxeur Oleksandr Usyk a été félicité par le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le maire de Kiev Vitaly Klitschko après sa victoire, samedi soir, contre le Britannique Anthony Joshua.

Une victoire pour tout un pays. Le boxeur ukrainien Oleksandr Usyk a dominé aux points, samedi soir, le Britannique Anthony Joshua à Jeddah (Arabie saoudite), conservant ses titres WBA, IBF et WBO des lourds. Et ce succès a une grande valeur symbolique pour l’Ukraine en raison de la guerre menée par la Russie depuis fin février.

Oleksandr Usyk (35 ans) a ainsi été félicité par le président Volodymyr Zelensky. «C’était difficile, mais tellement important et nécessaire de remporter cette victoire», écrit le président ukrainien. «Défendre un titre de champion du monde est un symbole que tous les Cosaques comme nous n’abandonnent jamais, qu’ils se battent et qu’à la fin ils gagnent», a-t-il ajouté.

Le maire de Kiev Vitaly Klitschko a lui aussi adressé ses félicitations à Oleksandr Usyk, qui, sur le ring, portait les couleurs de son pays et les mots «colors of freedom» (couleurs de la liberté) sur sa tenue. «Gloire à l’Ukraine. Gloire à ses héros», a réagi sur son compte Facebook l’ancien boxeur, qui a également été champion du monde WBO des lourds et détenu la ceinture WBC.

Volontaire dans l'armée ukrainienne

«Nous continuons à prouver que nous pouvons gagner : dans le sport et sur le champ de bataille», s’est-il réjoui. Et de conclure : «L’Ukraine est un pays fort. Nous gagnerons aussi contre les barbares russes. Gloire à l’Ukraine, libre et digne !»

Oleksandr Usyk (20 victoires, 0 défaites, 13 KO) a servi comme volontaire dans l'armée ukrainienne au début de l’invasion russe avant d’accepter la revanche face à Anthony Joshua, qu’il avait déjà battu aux points et à l’unanimité en septembre dernier à Londres (Angleterre).