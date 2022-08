Usyk-Joshua : la boxeuse Ramla Ali encore un peu plus dans l'histoire en Arabie Saoudite

Ramla Ali, boxeuse somalienne professionnelle, s’apprête à affronter la Dominicaine Crystal Garcia Nova, ce samedi 20 août en Arabie Saoudite, sous la carte de la revanche entre Oleksandr Usyk contre Anthony Joshua. Une première dans le royaume.

Avec un nom pareil, difficile de ne pas se poser la question. Mais soyons clair de suite, Ramla Ali n’est pas une descendante du meilleur boxeur de l’histoire, Mohamed Ali. Reste qu’elle est une boxeuse qui ne cesse d’entrer dans l’histoire. Et ce sera donc une nouvelle fois le cas samedi soir à Djeddah contre la Dominicaine Crystal Garcia Nova.

A 32 ans, la Somalienne, née à Mogadiscio, possède un parcours assez incroyable. Enfant réfugiée, elle a dû fuir très tôt une Somalie en guerre – elle a notamment perdu un frère victime d’une explosion de grenade – pour rejoindre la Grande-Bretagne avec sa famille. Après un «voyage» en bateau de neuf jours en passant par le Kenya, au cours duquel certaines personnes à bord sont mortes de faim, ils ont finalement trouvé refuge à Londres.

La boxe pour perdre du poids d'abord

Au début de son adolescence, la jeune fille a été victime de moqueries à l’école parce qu'elle était en surpoids. Elle s’est donc inscrite au gymnase local et a essayé un cours de boxe, mais n'en a pas parlé à sa famille car elle pensait qu'ils désapprouveraient le sport pour une fille musulmane.

Pour en apprendre plus sur la discipline, elle a regardé des vidéos sur internet, avant d'obtenir un premier combat amateur vers 2010. Sa famille n'était toujours pas au courant. Sauf son frère qui l’a aidé.

Dotée d’un talent et d’une envie, elle va démontrer qu’elle est faite pour le Noble art. A tel point qu’en amateur, elle va s’offrir un sacré palmarès : championnats nationaux novices 2015, championnats nationaux d'élite de boxe d'Angleterre 2016 et championnats britanniques 2016. Sa mère l'apprendra et la soutiendra.

Si elle a d’abord représenté l’Angleterre jusqu’en 2018, Ramla Ali a voulu poursuivre l’écriture de sa légende et de son histoire en représentant la Somalie son pays d’origine où elle n’a jamais remis les pieds. Elle a été la première à remporter un titre de boxe africaine (2019) et des médailles d'or internationales.

Un modèle pour les jeunes femmes

Et en 2021, Ramla Ali a participé aux Jeux olympiques d'été à Tokyo. Bien qu'elle ait perdu son premier combat, elle est devenue la première boxeuse à représenter la Somalie sur la scène olympique. Sa plus belle victoire.

Depuis Tokyo, Ali est devenue professionnelle et a connu un début de carrière incroyable. Elle compte 6 succès dont le dernier en juillet. Elle espère désormais enchaîner lors de cette première pour des femmes en terre saoudienne. «C'est une chose tellement monumentale qui va se passer en Arabie saoudite, a déclaré à ESPN, celle qui compte profiter de son séjour dans le royaume pour réaliser un pèlerinage à La Mecque. Mon adversaire et moi, nous écrivons l'histoire ensemble, donc ce n'est pas seulement moi. C'est aussi quelqu'un d'autre, nous allons toutes les deux être les premières femmes à être en Arabie saoudite.»

Si elle a reçu quelques critiques pour son combat dans un pays où le droit des femmes commencent seulement à se développer, la boxeuse est heureuse de pouvoir montrer la voix aux jeunes femmes. «C'est tellement monumental parce que cela donne de l'espoir à tant de femmes, a-t-elle confié. Cela donne de l'espoir à des tas de petites filles qui nous regardent en sachant qu'elles pourraient faire, qu'elles peuvent être et qu'elles peuvent réaliser tout ce qu'elles veulent.»

Etre un modèle, c’est ce que souhaite être Ramla Ali, qui est également mannequin (IMG Models) et ambassadrice de marques de mode haut de gamme, à travers sa vie et son histoire. Un livre d'assistance retraçant son parcours est d’ailleurs sorti l’an dernier en Angleterre (Not without a fight). Et un biopic (par le producteur Lee Magiday) est prévu. Le nom «Ali» et la boxe, un lien légendaire.

