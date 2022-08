Tennis : Novak Djokovic pourra-t-il participer à l’US Open ?

Non-vacciné contre le Covid-19, Novak Djokovic ne devrait pas être autorisé à participer à l’US Open (29 août-11 septembre) en raison des mesures sanitaires imposées pour entrer aux Etats-Unis.

Le mystère plane toujours sur la présence de Novak Djokovic à l'US Open. Mais à moins d'une semaine du début du dernier Grand Chelem de la saison (29 août-11 septembre), il y a peu de chances de voir le Serbe fouler les courts de Flushing Meadows. Non-vacciné contre le Covid-19, il ne devrait en effet pas être autorisé à entrer aux Etats-Unis, comme ce fût déjà le cas pour les Masters 1000 d’Indian Wells et de Miami au mois de mars.

Et s'il figure toujours sur la liste des engagés, l'actuel n°6 mondial, triple vainqueur du Grand Chelem américain (2011, 2015, 2018) et finaliste l'année dernière, n'apparaît pas sur l'affiche du tournoi diffusée sur les réseaux sociaux par le compte officiel de l'US Open. Une absence qui rend encore plus incertaine sa participation.

It's time.





Tennis' stars are ready to answer the #USOpen call. pic.twitter.com/JkwHhMrUjh — US Open Tennis (@usopen) August 22, 2022

Son seul espoir réside dans l'obtention d'une exemption, même si le joueur aux 21 titres du Grand Chelem, qui avait déjà été privé de l'Open d'Australie en début d'année pour les mêmes raisons, n'y croit pas trop. «Je ne pense pas que l’obtention d’une exemption soit réaliste», avait-il déclaré le mois dernier.

Et s'il ne se rend pas de l'autre côté de l'Atlantique, Novak Djokovic, qui n'a plus rejoué depuis son 7e sacre à Wimbledon le 10 juillet, ne devrait pas beaucoup jouer d'ici à la fin de la saison. Il choisira ses tournois en fonction de ses objectifs et surtout de ses envies. «Je place ma priorité sur les tournois du Grand Chelem et les grands tournois où je me sens bien. La suite pourrait donc être la Laver Cup ou la Coupe Davis. J'adore jouer pour mon pays», avait-il confié. Son retour sur les courts pourrait alors ne se faire que mi-septembre.