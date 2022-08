Ligue des champions : Real Madrid, Liverpool, Inter Milan... Le pire et le meilleur tirage pour l’OM

Placé dans le chapeau 4, l’OM pourrait hériter d’un groupe très relevé lors du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions, qui sera effectué, ce jeudi, à Istanbul (Turquie). A moins que le club olympien ne soit épargné.

L’OM peut craindre le pire. Pour son retour très attendu en Ligue des champions, le club olympien pourrait ne pas être épargné lors du tirage au sort de la phase de poules qui sera effectué ce jeudi, à Istanbul (Turquie). Placé dans le chapeau 4, il a de grandes chances de tomber dans un groupe pour le moins redoutable au regard des équipes qui composent les trois autres chapeaux.

Les hommes d’Igor Tudor pourraient ainsi croiser la route du Real Madrid, tenant du titre, de Manchester City ou encore du Bayern Munich (chapeau 1), de Liverpool, Chelsea, ou le FC Barcelone (chapeau 2) ainsi que de l’Inter Milan ou du Borussia Dortmund (chapeau 3). Difficile dans ces conditions d’établir le pire scénario pour les Olympiens, mais un groupe constitué du Real (ou du Bayern), de Liverpool et de l’Inter Milan relèverait d’une mission quasi impossible. Tout comme un groupe avec City, Barcelone et l’Inter Milan.

Mais, comme Lille la saison dernière, qui était tombé dans un groupe favorable, le vice-champion de France pourrait hériter d'une poule plus ouverte avec l’Eintracht Francfort, le FC Séville, et le Shaktar Donetsk. Même s'il ne faut dévaloriser aucune équipe dans une compétition comme la Ligue des champions, les coéquipiers d'Alexis Sanchez pourraient entretenir l'espoir d'une qualification pour les 8es de finale avec ce tirage. Un stade que l’OM n’a plus atteint dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe depuis la saison 2011-2012.

Le pire tirage

Real Madrid (Espagne)

Liverpool (Angleterre)

Inter Milan (Italie)

Marseille

Le meilleur tirage

Eintracht Francfort (Allemagne)

FC Séville (Espagne)

Shaktar Donetsk (Ukraine)

Marseille