OM : Jorge Sampaoli révèle les raisons de son départ inattendu

L’ancien entraîneur de l’OM Jorge Sampaoli est revenu, dans une émission brésilienne, sur les raisons qui l’ont poussé à quitter le club olympien avant même le début de la saison.

Une saison pleine et puis s’en va. Malgré la qualification de l’OM pour la Ligue des champions, après avoir terminé à la 2e place de Ligue 1 derrière le PSG, Jorge Sampaoli a décidé de quitter le club olympien. Un départ surprise résultant de divergences entre la direction marseillaise et l’entraîneur argentin en matière de recrutement.

Nommé en mars 2021, Sampaoli était désireux de voir son effectif être renforcé le plus rapidement pour bien figurer dans la prestigieuse compétition européenne. Mais ses dirigeants n’étaient pas en mesure de répondre à ses attentes, le poussant à partir soudainement.

«Nous nous sommes qualifiés pour la Ligue des champions en jouant d’une certaine manière, et pour passer à l’étape suivante, il nous fallait plus. Le président a dit qu’il ne pourrait pas foncer sur le marché et qu’il allait attendre la fin du mercato. Cela ne me convenait pas. J’avais besoin de joueurs le plus rapidement possible pour constituer l’équipe. Je n'ai pas vu les conditions nécessaires pour rester», a confié Jorge Sampaoli dans l’émission brésilienne «Bem, amigos».

L’ancien sélectionneur argentin a depuis été remplacé par Igor Tudor sur le banc de l’OM. Et si le coach croate a été accueilli par des sifflets pour son premier match au Vélodrome, ses débuts sont, pour le moment, réussis avec deux victoires contre Reims et Nantes et un match nul à Brest. Mais c’est en Ligue des champions qu’il sera attendu. Et il peut pour l’instant compter sur dix recrues pour espérer rivaliser sur la scène européenne.