Ligue des champions : le PSG dans un groupe à sa portée avec la Juventus, Benfica et le Maccabi Haïfa

Le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions 2022-2023 a eu lieu, ce jeudi, à Istanbul (Turquie). Tombé dans la poule H, le PSG va affronter la Juventus (Italie), Benfica (Portugal) et le Maccabi Haïfa (Israël).

Le PSG peut être satisfait à l’issue du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions, effectué, ce jeudi, à Istanbul (Turquie). Dans le chapeau 1, les hommes de Christophe Galtier sont tombés dans le groupe H, en compagnie de la Juventus Turin, Benfica et le Maccabi Haïfa.

Mbappé, Neymar, Messi et consorts, qui ont réalisé un début de saison canon en Ligue 1, auront donc largement les faveurs des pronostics pour obtenir l'une des deux places qualificatives pour les 8e de finale d'une épreuve que le club de la capitale rêve plus que jamais de remporter.

En outre, si la Juventus Turin apparaît comme l'adversaire le plus coriace, les Turinois devront trouver la bonne carburation d'ici le double choc face au PSG, au regard de leur début de championnat poussif.

Les retrouvailles avec Di Maria ?

Cette rencontre pourrait également marquer le retour d’Angel Di Maria au Parc des Princes. Après sept saisons à Paris, l’Argentin a rejoint librement la Juventus l’été dernier.

La dernière confrontation officielle entre les Turinois et les Parisiens remonte à 1997. Les deux formations s’étaient affrontées en Supercoupe d’Europe et les Italiens l’avaient largement emporté par deux fois (1-6 et 3-1).

Le PSG fera également face au Benfica Lisbonne, qualifié face au Dynamo Kiev lors des barrages. Les Lisboètes ont terminé à la 3e place lors de la dernière saison du championnat portugais, derrière le Sporting et le champion Porto. Kylian Mbappé et ses partenaires devront donc se montrer vigilants mais ont un potentiel très largement supérieur.

Enfin, les Israéliens du Maccabi Haïfa sont les derniers adversaires du club de la capitale française. Pour atteindre les phases de poules, ils se sont défaits des serbes de l’Etoile rouge de Belgrade.