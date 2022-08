Fair-play financier : le PSG et l’OM vont être sanctionnés par l’UEFA

Le PSG et l’OM figurent dans une liste de clubs, établie par l’UEFA, soupçonnés d’avoir enfreint les règles du fair-play financier et devraient être sanctionnés par l’instance européenne, selon The Times.

Le PSG et l’OM sont dans le viseur de l’UEFA. Les deux équipes françaises figurent dans une liste de clubs soupçonnés de ne pas avoir respecté les règles du fair-play financier lors de la saison 2020-2021 et devraient être sanctionnées dans les prochaines semaines par l’instance européenne, selon The Times. Leur sanction devrait prendre la forme d’une amende.

Mais ils ne sont pas les seuls dans ce cas. Le FC Barcelone, la Juventus Turin, l’Inter Milan ou encore la Roma auraient également enfreint les règles, qui n’autorisent des pertes que de 30 millions d’euros sur trois ans. Et les sanctions pourraient être plus sévères pour l’Inter et la Roma avec des restrictions de transfert.

De leur côté, le Barça et la Juventus, qui entretiennent des relations tendues avec l’UEFA depuis leur tentative de créer une Superleague européenne, auraient refusé d’entamer des négociations avec l’instance européenne.

A compter de 2023, les règles du fair-play financier vont évoluer avec un nouveau système mis en place pour limiter les dépenses en termes de transferts, de commissions d’agent et de salaires. Si le déficit autorisé sur trois ans va doubler (60 millions d’euros), les clubs vont devoir limiter leur masse salariale à 90% de leurs revenus en 2023-2024, puis 80% la saison suivante et 70% en 2025-2026.