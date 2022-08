Ligue des champions : Liverpool, Barcelone, Inter Milan… Le pire et le meilleur tirage pour le PSG

Placé dans le chapeau 1, le PSG va connaître l’identité de ses adversaires lors de la phase de groupes de la Ligue des champions dont le tirage au sort sera effectué, ce jeudi, à Istanbul (Turquie).

C’est le grand jour. Le PSG et l’OM vont connaître, ce jeudi, leurs adversaires de la phase de groupes de la Ligue des champions à l’issue de tirage au sort effectué à Istanbul (Turquie). Et si le club olympien, dans le chapeau 4, peut craindre le pire, le champion de France peut être un peu plus serein.

Le club de la capitale figure dans le chapeau 1, lui assurant d’éviter des clubs comme le Real Madrid, son bourreau la saison dernière et tenant du titre, Manchester City ou encore le Bayern Munich et l’AC Milan. Mais il n’est pas à l’abri non plus.

Le sort pourrait lui réserver une poule relevée avec Liverpool, finaliste en mai dernier, ou Barcelone (chapeau 2), l’Inter Milan ou le Borussia Dortmund (chapeau 3) et le Celtic ou les Glasgow Rangers (chapeau 4). Autant d’adversaires redoutables même si, dans le cas inverse, ces clubs seraient loin d’être ravis de tomber avec Paris.

S’il n’a pas souvent été épargné ces dernières années, le club parisien pourrait aussi bien hériter d’une poule largement à sa portée avec le RB Leipzig ou le FC Séville (chapeau 2), le Shaktar Donetsk ou Salzbourg (chapeau 3) et le Maccabi Haïfa ou le Viktoria Plzen (chapeau 4).

Mais peu importe les adversaires, le PSG, qui rêve toujours de soulever sa première Ligue des champions, aura quoi qu’il arrive comme objectif de se qualifier pour les 8es de finale. Ce qu’il a toujours réussi à faire depuis l’arrivée des Qataris à la tête du club.

Le meilleur tirage

PSG



RB Leipzig (Allemagne)



Shaktar Donetsk (Ukraine)



Maccabi Haïfa (Israel)

Le pire tirage

PSG



Liverpool (Angleterre)



Inter Milan (Italie)



Glasgow rangers (Ecosse)