Ligue des champions : voici les paroles de l'hymne

L’hymne de la Ligue des champions est l’un des plus connus de la planète mais les paroles sont souvent incomprises. Les voici.

C’est une mélodie que tous les fans de football aiment : l’hymne de la Ligue des champions. Toutefois, les paroles de cette chanson ne sont pas connues de tous. L’occasion de vous les partager pour être enfin prêt à les connaître pour suivre les matchs.

Avant toute chose, cette chanson s’appelle officiellement la «Ligue des champions». Chantée par le chœur de chambre britannique «Academy of Saint Martin in the Fields» alors que la musique de fond est jouée par le «Royal Philharmonic Orchestra», cette chanson est lancée avant le début du match lorsque deux équipes arrivent et pendant le générique d'ouverture et de clôture des émissions télévisées.

Le texte de l’hymne, qui possède un refrain chanté trois fois et deux strophes, a été composé par le Britannique Tony Britten en trois langues : anglais, français et allemand. La version originale dure trois minutes.

Le texte intégral de l'hymne de la Ligue des champions

Ce sont les meilleures équipes

Es sind die allerbesten Mannschaften

The main event

Die Meister

Die Besten

Les grandes équipes

The champions

Une grande réunion

Eine große sportliche Veranstaltung

The main event

Die Meister

Die Besten

Les grandes équipes

The champions

Ils sont les meilleurs

Sie sind die Besten

These are the champions

Die Meister

Die Besten

Les grandes équipes

The champions

la version qui est diffusée à la télévision et avant les matchs :

Ils sont les meilleurs

Sie sind die Besten

These are the Champions

Die Meister

Die Besten

Les grandes équipes

The champions