Tennis : Roger Federer à l’entraînement et bientôt de retour sur les courts (vidéo)

Eloigné des courts depuis plus d’un an, Roger Federer a posté, ce dimanche, une vidéo de lui à l’entraînement, confirmant son retour imminent sur les courts.

Son retour tant attendu à la compétition se précise. Eloigné des courts depuis plus d’un an en raison d’une nouvelle opération au genou droit, Roger Federer a publié, ce dimanche, sur son compte Instagram, une vidéo de lui à l’entraînement. Sur les images, le Suisse, qui a fêté ses 41 ans le 8 août dernier, enchaîne trois coups droits sans gêne apparente.

Comme il l’avait annoncé, l’hommes aux 20 titres du Grand Chelem, qui ne figure plus au classement ATP depuis le mois de juillet, devrait ainsi bien participer à la Laver Cup dans tout juste un mois à Londres (23-25 septembre). Le 22 septembre, il doit également disputer une démonstration avec la princesse Kate Middleton et des enfants dont les bénéfices seront reversés à deux associations caritatives. Il a aussi annoncé sa participation au tournoi de Bâle, organisé quelques semaines plus tard, chez lui en Suisse (24-30 octobre).

Et Roger Federer, qui n’a plus rejoué depuis son élimination en quart de finale de Wimbledon contre le Polonais Hubert Hurkacz en juillet 2021, ambitionne de jouer à nouveau le Grand Chelem sur le gazon londonien qu’il a remporté à huit reprises. «J’espère pouvoir revenir une fois encore», avait-il déclaré début juillet à l’occasion d’une cérémonie organisée pour le 100e anniversaire du Centre Court. Tout dépendra en grande partie de son corps et son genou.