Football : le mariage de Lilian Thuram a provoqué la colère des habitants de Fontainebleau

Lilian Thuram s’est marié la semaine dernière avec la journaliste Kareen Guiock, provoquant la colère des habitants de Fontainebleau en raison d’un feu d’artifice tardif.

Un mariage qui a fait grand bruit. Lilian Thuram et la journaliste Kareen Guiock ont célébré leur union, en milieu de semaine dernière, au château de Fontainebleau. Et les festivités ont provoqué la colère de certains habitants de la commune de la ville seine-et-marnaise, où l’ancien footballeur a tapé ses premiers ballons. En cause, un feu d’artifice tiré en plein milieu de la nuit.

Aux alentours de 1h30 du matin, ils ont été nombreux à avoir été réveillés par les détonations provoquées par les illuminations tirés depuis le château, qui avait été privatisé par le couple. Ce faisant, ils n’ont pas manqué de faire part de leur colère avec de nombreux messages de mécontentement postés sur les réseaux sociaux. D’autant que le feu d’artifice a duré une vingtaine de minutes.

Si l’établissement s’est refusé à tout commentaire pour cause de «clause de confidentialité», le maire, qui avait officié à l’hôtel de Ville, s’est montré quelque peu stupéfait. «Le feu d’artifice a été autorisé, mais jusqu’à 23h30. Je suis un peu halluciné et comprends tout à fait les réactions des Bellifontains. J’ai moi-même été réveillé», a confié Julien Gondard au journal la République de Seine-et-Marne.