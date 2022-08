Football : Atlético, AC Milan… Les joueurs ne pourront plus offrir leur maillot, qui seront vendus aux enchères pendant les matchs

Les joueurs de plusieurs équipes européennes ne pourront plus offrir leur maillot aux spectateurs dans les tribunes, après la signature d’un partenariat de leur club avec une application qui les vendra aux enchères pendant les matchs.

Une révolution dans le monde du football. Et elle risque de faire des déçus. Notamment les supporters de l’Atlético Madrid, l’AC Milan, le FC Séville ou encore du Benfica habitués à se rendre au stade. Les joueurs de ces équipes ne pourront plus offrir leur maillot à des spectateurs présents dans les tribunes à la fin d’un match, après la signature d’un partenariat avec l’application Momento Market.

Cette dernière mettra les tuniques aux enchères pendant les rencontres et les potentiels acheteurs devront miser en direct sur le maillot du joueur qu’ils souhaitent acquérir. Le but de cette initiative est de permettre d’offrir «aux fans du monde entier une nouvelle façon d'accéder à des articles étroitement liés à leurs souvenirs et à leurs émotions, comme les maillots de votre joueurs préférés», a expliqué le directeur commercial de l’Atlético de Madrid Inigo Aznar dans un communiqué.

Ces ventes ne devraient toutefois pas concerner toutes les rencontres, mais uniquement les grands rendez-vous de la saison comme les derbys face au Real Madrid, les chocs face au FC Barcelone ou encore les matchs de Ligue des champions. Outre la formation madrilène, Séville, Benfica et l’AC Milan ont rejoint ce projet. Et la première vente aux enchères du club italien, champion d’Italie en titre, sera organisée samedi soir à l’occasion du match de Serie A contre Bologne.

Reste à savoir comment ces mises aux enchères seront accueillies par les spectateurs. Sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à avoir fustigé cette initiative, qui est pour le moment loin de faire l’unanimité.