Affaire Paul Pogba : le joueur aurait bien payé un marabout

Au cours de ses auditions, Paul Pogba aurait confirmé aux enquêteurs avoir bien payé un marabout, mais pour se protéger des blessures et non pas pour jeter un sort à son coéquipier en équipe de France Kylian.

Dans l’affaire «Paul Pogba», qui ne cesse de secouer le football français depuis bientôt une semaine, il est beaucoup question de manipulations, d’intimidations, de chantages et surtout d’argent. Au début du mois d'août, une enquête a d'ailleurs été ouverte en France pour «tentatives d'extorsion en bande organisée» sur l’international français, qui se serait vu réclamer 13 millions d’euros par ses maîtres-chanteurs pour «services rendus».

Mais il y a également une histoire du marabout, qui mêlerait Kylian Mbappé. Dans sa première vidéo, postée ce week-end, Mathias Pogba, à l’origine de l’éclatement public de l’affaire, avait assuré savoir «des choses très importantes» à propos de l’attaquant du PSG. «Il y aura des éléments et de nombreux témoignages pour confirmer mes propos. Tout cela risque d’être explosif et de faire grand bruit», a-t-il lancé.

Si le mystère planait autour de ses révélations, Paul Pogba a indiqué aux enquêteurs au cours de ses auditions que les suspects voulaient le discréditer en dévoilant des messages dans lesquels il aurait demandé à un marabout de l’entourage familial de jeter un sort à son coéquipier en équipe de France. Ce qu’il a formellement démenti.

Il se remet d'une blessure au genou

Il aurait en revanche admis avoir payé un marabout de son entourage. Mais il l'aurait fait pour se protéger des blessures, et non pas pour nuire au natif de Bondy. Son frère aurait d’ailleurs fait allusion à cette pratique pour cette raison dans sa dernière vidéo postée mardi soir. «Se protéger des blessures, nécessite-t-il de payer des millions d’euros à ce sorcier sur des années ? (Surtout que ça n'a pas marché)», a lâché Mathias Pogba, en référence aux nombreux pépins physiques de l’ancien mancunien ces dernières saisons.

Revenu cet été à la Juventus Turin, Paul Pogba se remet d’ailleurs d’une blessure au genou droit, lui qui n’a pas joué le moindre match officiel depuis le mois d’avril. «Si tout se passe bien, à partir de la semaine prochaine, il commencera à courir un peu. Et ensuite on verra comment il évoluera. En espérant qu’il revienne le plus vite possible, parce que dans tous les cas, c’est un joueur très important pour nous», a indiqué, mardi, son entraîneur Massimiliano Allegri, qui s'est refusé à tout autre commentaire. Reste à savoir si l’affaire en cours ne sera pas obstacle à son retour à la compétition.