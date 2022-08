Affaire Paul Pogba : Mathias Pogba dément les accusations d'extorsion

Mardi 30 août, Mathias Pogba s’est à nouveau exprimé par le biais d’une vidéo sur son frère, Paul Pogba. Il dément l’extorsion d’argent dont se dit victime le joueur de la Juventus Turin.

C’est dans une vidéo de cinq minutes que Mathias Pogba est reparti à la charge contre son petit frère. Après sa première publication qui a fait l’effet d’un tremblement de terre dans le monde du football, l’ancien joueur de Belfort a repris la parole. Selon lui, le discours du champion du monde n'est qu'un mensonge et l'argent qui aurait été extorqué à Paul aurait en réalité été donné de plein gré.

«Tous les propos de Paul, de l'audition de début août donc avant mes vidéos, à la réponse de ses avocats et les réponses de ses soutiens n'ont pour but que de traîner mon nom dans la boue, assure Mathias Pogba. Paul prétend que l'argent qu'il a offert à ses amis d'enfance a été extorqué, facile à dire pour les médias, mais on fait quoi si cet argent est justifié par des documents officiels et enregistrés ?»

Des millions versés à un sorcier

Après avoir réfuté l’extorsion, Mathias Pogba est revenu sur les accusations de sorcelleries visant son frère. Selon lui, Paul Pogba aurait versé des sommes astronomiques à un marabout pour éviter les blessures.

«Aussi, j'en profite pour demander, Paul n'avait-il pas nié à la base avoir recours aux marabouts», lance-t-il. Alors pourquoi a-t-il reconnu cela aux enquêteurs : "Pogba a confié aux policiers avoir déjà payé un marabout de son entourage', pour se protéger des blessures" et se protéger des blessures, nécessite-t-il de payer des millions d'euros à ce sorcier sur des années ? Et les enquêteurs et le fisc pourront facilement vérifier cela auprès de la banque centrale de Londres».

Pour rappel, Paul Pogba, sa mère et son agente, Rafaela Pimenta, ont dénoncé dimanche des «menaces» et des «tentatives d'extorsion en bande organisée» visant la star des Bleus et annoncé avoir saisi la justice «il y a un mois» en Italie et en France. Parmi les suspects, Paul affirme avoir reconnu son frère aîné Mathias. Une enquête a été ouverte pour tentative d'extorsion et extorsion de fonds.