Beñat Marmissole : «Cette 6e place à l'Ultra-Trail du Mont-Blanc est une énorme surprise»

C'est l'une des satisfactions françaises du dernier UTMB. En décrochant la 6e place (à 1h38 et 44 secondes du vainqueur Kilian Jornet) de ce trail mondialement prisé, Beñat Marmissole (Team Asics) a confirmé ses récents progrès et pris rendez-vous pour la prochaine Diagonale des Fous.

Quelques jours après votre performance sur l'UTMB, quel avis portez-vous sur votre course ?

Au vue de la qualité de la start-list, cette 6e place est une énorme surprise. C'est inespéré, même si j'avais dit que je venais à l'UTMB avec le couteau entre les dents. En réalité, je visais plutôt un top 20 ou un top 25. Concernant la course en elle-même, je suis satisfait de ma gestion. Je suis parti prudemment et j'ai très bien fini. Je n'ai pas connu de grosses baisses d'intensité, j'ai plutôt bien géré mon alimentation.

Quelle est votre réaction après les prestations majuscules de Kilian Jornet et Mathieu Blanchard, qui ont fait tomber la barre des 20 heures pour la première fois à l’UTMB ?

Je suis très admiratif de ce qu'ils ont fait, j'ai eu l'occasion de le dire. Le précédent record était détenu par Pau Capell (20h19'07"). On ne se rend peut-être pas bien compte, mais cet écart de dix-neuf minutes est énorme, à très haut niveau chaque seconde compte. Me concernant, il me semble impensable de viser un tel chrono. Battre mon temps sur l'UTMB 2022 me semble être un objectif plus abordable.

Comment récupère-t-on après un tel effort ?

Les trois premiers jours, je n'ai rien fait du tout pour donner la priorité au repos le plus complet. Selon le protocole mis en place avec mon entraîneur, j'ai ensuite repris par du vélo en douceur à raison d'1h30 par jour pendant une semaine. Je veille également à bien m'alimenter et m'hydrater car mon corps a été énormément sollicité. Je dois recourir en compétition dans cinq semaines.

Quels sont désormais vos principaux objectifs ?

Intégrer il y a un an le Team Asics, qui m'équipe et m'accompagne, m'a beaucoup rassuré et donné confiance en moi. Je tiens à saluer le travail entrepris avec mon équipementier. De fait, désormais le Tor des Géants (330 km et 24.000 de dénivelé positif) est devenu un projet commun. En arrivant sur la ligne d'arrivée de l'UTMB, j'étais certes fatigué mais j'avais la conviction que mon corps était capable d'encaisser encore plus d'efforts ! Il y aura aussi la Diagonale des Fous cet automne à la Réunion... Je m'y présenterai avec beaucoup d'humilité. Ce qui ne m'empêche pas de vouloir jouer un rôle dans cette course !