Basket : la France s'incline lourdement face à l'Allemagne pour son entrée dans l'euro (76-63)

Les basketteurs français, vice-champions olympiques l'été dernier à Tokyo, ont raté leur entrée en lice dans l’Euro-2022, sèchement battus par l’Allemagne 76-63, ce jeudi soir à Cologne.

C'est une énorme désillusion. En ouverture de l'Euro-2022, l'équipe de France de Basket s'est lourdement inclinée face à l'Allemagne (76-63). Une défaite qui ne laisse plus beaucoup de marge aux bleus dans l'optique d'une qualification pour les huitièmes de finale.

«Ils ont bien défendu et on n'a bien su les attaquer. On a vraiment manqué de rythme, à mon image», a reconnu le capitaine, Evan Fournier (7 pts). Crispation du début de compétition ou poids des absences de Nicolas Batum et Nando De Colo ? Dans tous les cas, les Bleus auront peu de place pour la tergiversation dans leur groupe B, très relevé.

4 places pour les huitièmes

Entre la Slovénie de Luka Doncic, la Lituanie qu'ils affrontent dès samedi, la Bosnie-Herzégovine qui les a surpris samedi en campagne de qualification et, à un degré moindre, la Hongrie, les quatre places qualificatives pour les huitièmes de finale seront chères.

Certes, la bande d'Evan Fournier ne jouera pas tous ses matches dans le même contexte que jeudi soir, face à quelque 19.000 spectateurs acquis à leurs adversaires et portés lentement à température par une cérémonie en l'honneur de la légende Dirk Nowitzki ayant retardé le match d'une demi-heure. Mais vu la marée verte lituanienne face à la Slovénie (92-85) en fin d'après-midi, ils peuvent s'attendre à une ambiance hostile samedi.