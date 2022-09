Fernand Lopez, entraîneur de Ciryl Gane : «Il est la future figure du sport de combat dans le monde»

Ciryl Gane et son entraîneur Fernand Lopez forment le duo qui fait trembler l’UFC grâce aux performances du combattant français, détenteur de la ceinture intérimaire des poids lourds. Interview croisée pour CNEWS.

Ils se connaissent par cœur. Le «King» et le «Bon Gamin» sont comme un père et son fils. Ils se disent tout et c’est aussi pour cela que leur entente fonctionne à merveille et a permis au natif de La-Roche-sur-Yon de gravir les échelons un à un. L'occasion de les découvrir, à la MMA Factory de Paris, là où tout a commencé, à travers une interview croisée.

Vous vous souvenez de votre première rencontre ?

Ciryl Gane : Je m'en souviens très très bien ! Il m'a pris pour un moins que rien. Voilà la vérité, elle est là !

Fernand Lopez : Je m’en souviens. Il était avec un ami à lui (Alexandre). Et à l'époque, il faisait la moitié de ce poids. J'exagère un peu, mais en gros voilà. Je reçois beaucoup de gens sympa qui pensent qu'ils vont conquérir le monde du MMA, etc. Et donc du coup je me disais que j'étais en face d’une personne comme ça, surtout quand il m’a dit quel était son prochain combat en Muay Thaï. Là, tout a basculé. Il m’a dit qu’il affrontait Brice Guidon (qui était un ancien champion).

Ciryl Gane : Ça faisait un an et demi de carrière seulement, je crois. Et j’avais fait une petite dizaine de combats. Et donc j’affronte Brice Guidon et je gagne. Et j’envoie à Fernand la photo du journal le lendemain de ma victoire pour lui prouver.

Fernand Lopez : Et là, je fouille sur Google pour voir ce qu’il fait. Et je l’appelle.

Ciryl Gane : Et il me dit "je veux que tu arrêtes le Muay Thaï et que tu fasses du MMA. Je veux que tu t’entraînes avec moi". J’étais content. C’était un pari. Et au final, pari gagnant

Fernand Lopez : avec le recul, je me dis que j’ai été fou. Il m’a fait confiance. J’étais convaincu qu’il pouvait le faire. Mais en vérité, tenir un discours comme ça à un nouveau, on pourrait croire que je suis une arnaque.

Comment avez-vous vécu l’évolution de Ciryl Gane ?

Fernand Lopez : Je l’ai vécue comme une découverte d’un ami, d’un membre de ma famille. C’était facile. J’ai l’impression d’être en vacances tous les jours. Déjà parce que c’est un guignol…

Ciryl Gane : Attention, je coupe, je ne suis pas un guignol. C’est lui qui me fait le plus rire. Il n’y a pas une session où on ne rit pas. On est content d’être ensemble.

Fernand Lopez : Il se moque beaucoup de mon style. Mais doucement parce qu’il est respectueux. Ce qui me revient, c’est le côté “c’est génial de travailler avec lui”. Après, il n’aime pas quand je lui crie dessus. Parce que je veux la perfection de lui. Je n’attends que ça. Je le mets sur un piédestal incroyable. Il y a des gens qui sont bénis, c’est con. Et lorsque je vois qu’il a la flemme, il sent que je suis tendu et que je le pousse. Alors dans ces moments, comme on se connaît, on rit, et on arrête. Je suis trop exigeant parfois, c’est vrai. Les génies sont flemmards avec le travail. Et Ciryl est un génie. Et quand il veut accélérer, il est facile. Donc je suis là pour le booster quand il faut.

Quel est le défaut de l’autre ?

Ciryl Gane : C’est dur à trouver. C’est un défaut flatteur. Il est trop “charbonneur” jusqu’à mettre sa santé en danger. Il est multi-casquettes. Je ne lui en veux pas. J’espère juste qu’un jour il se reposera.

Fernand Lopez : Il est trop Bon Gamin. Il est trop gentil. Au point, où dans un combat, il y a des athlètes malhonnêtes qui font croire qu’ils vont mal. Et il est capable d’aller voir son adversaire et lui demander s’il va bien.

Jusqu’où peut aller Ciryl ?

Fernand Lopez : Je pense sincèrement que c’est la future figure du sport de combat dans le monde. Pour la décennie, pour le siècle. Les gens pensent que je suis excessif. Je pense que ce sera le prochain Mohammed Ali. Mais si on y pense calmement, sans passion, il l'a déjà dépassé sur certains points. Ce sont deux poids lourds. Il se déplace mieux qu’à l’époque. On sait que, de toutes les façons, Maradona était meilleur que Pelé parce que le football a évolué. Mais on met les anciens au-dessus par respect. Et c’est le cas de Mohammed Ali. En termes de poids lourds, ce qu’il fait, c’est incroyable. Je sais qu’il est à l’image du sportif de combat idéal de la décennie.

Vous êtes d’accord avec ça Ciryl ?

Ciryl Gane : Mohammed Ali, je le mets sur un piédestal… Pour moi non. Je suis déjà très content de ce que j’ai fait et je pense que ça augure de bonnes choses. J’ai battu des gars de très haut niveau, comme Volkov qui est là depuis des années. Et pourtant, au final, je ne suis qu’au début de ma carrière. Je pense que je suis là pour dix ans et je suis prêt à encore faire de belles choses.

Avec le recul, je me dis que j'ai été fou Fernand Lopez, entraîneur de Ciryl Gane

Dans dix ans, où voyez-vous l’autre ?

Ciryl Gane : Toujours dans le travail. Mais plutôt directeur d’un institut sportif, d’une organisation sportive. Plutôt comme ça. Et je le verrai très à l’aise, profiter de sa belle retraite, entourer de belles femmes. Et un poste dans la politique… (rires).

Fernand Lopez : Il aura été champion du monde de MMA pendant longtemps et champion du monde de boxe anglaise pendant un moment. Pour ensuite se reposer en famille. Je le vois responsable d’une fondation, d’une œuvre caritative.

Vous vous voyez avec un autre entraîneur et un autre élève ?

Ciryl Gane : Je ne me vois pas avec un autre entraîneur. Il fait partie de ma famille. Après oui, des gars de la team. Ce n’est pas que je n’ai pas besoin d’entraîneur mais si demain, on doit se quitter, je pense que je serai le style de combattant nomade qui a déjà tout appris. Mais on parle de quelque chose qui n’arrivera pas.

Fernand Lopez : Ce n’est pas quelque chose que j’imagine. En fait, je serai toujours son ami donc quoi qu’il se passe, je serai là. Après évidemment, je vais entraîner d’autres combattants pour qu’ils suivent l’exemple de Ciryl.

