UFC Paris : tout savoir sur Tai Tuivasa, l'impressionnant adversaire de Ciryl Gane

Ciryl Gane sera opposé à Tai Tuivasa, samedi soir lors de l’UFC Paris. Voici ce qu’il faut savoir de l’impressionnant combattant australien de MMA.

C’est une montagne qui aime mettre des KO qui se dressera face à Ciryl Gane, demain soir, dans l’octogone de l’Accor Arena de Bercy pour la toute première de l’UFC à Paris. Le Français devra en effet faire face à Tai Tuivasa, pour son premier combat après sa défaite - la première en carrière - contre Francis Ngannou en janvier dernier.

Surnommé «Bam Bam» - tiré de La famille Pierrafeu –, l’Australien possède un physique assez impressionnant. Une véritable force de la nature qui sait utiliser sa puissance pour remporter de nombreux succès dans la cage (14 victoires, 3 défaites).

Mais ses premières victoires se font d’abord dans la rue du côté de Mount Druitt, l’un des quartiers les plus dangereux de Sydney. Tai Tuivasa, née d’une mère aborigène et d’un père samoan, va connaître la dureté de la «rue» au milieu «de la drogue et des junkies», comme il l’a expliqué dans un entretien à RMC Sports.

Avec son physique puissant, Tuivasa va d’abord découvrir le rugby à XIII. Considéré comme un très bon joueur, il fera sensation dans l’ovalie jusqu’à 19 ans et décidera de s’arrêter pour se tourner vers les sports de combats.

Troisième des challengers

A 19 ans, il va d’abord combattre contre un autre ancien rugbyman (38 ans) en juillet 2012. Et il mettra moins de trente secondes pour faire parler ses poings et s’imposer par KO. Il enchaînera cinq victoires jusqu’à s’offrir la ceinture des poids lourds de l’AFC.

De quoi s’ouvrir les portes de l’UFC, la prestigieuse ligue américaine de MMA. Et évidemment «Bam Bam», 25 ans à l’époque, fera une entrée fracassante avec un KO au premier round. Après trois succès, il enchaînera toutefois trois défaites consécutives. De quoi dire adieu à l’organisation ?

Heureusement pour lui, il va se retrouver et renaître en effectuant des stages en Thaïlande et aux Etats-Unis notamment. Cela se verra dans les octogones puisque depuis il est invaincu et reste sur cinq victoires dont une contre Derrick Lewis.

Désormais troisième du classement des challengers de Francis Ngannou, il va affronter le numéro 1, Ciryl Gane, chez lui. En cas de victoire, Dana White, patron de l’UFC, offrira un title shot à ce spécialiste du «Shoey». A «Bon Gamin» de ne pas tomber dans l’ivresse de l’Australien.

