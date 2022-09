UFC Paris : la sublime victoire par KO de Ciryl Gane contre Tai Tuivasa (vidéo)

Ciryl Gane s’est imposé contre Tai Tuivasa par KO au 3e round, samedi, pour son retour dans les octogones et surtout pour la grande première historique de l’UFC Paris.

A jamais gravé dans le marbre. Dans une ambiance complètement folle à l’Accor Arena de Paris Bercy et pour conclure une très belle soirée, Ciryl Gane a effectué un retour victorieux en renversant le très impressionnant australien Tai Tuivasa. «Bon Gamin» restait sur une défaite – l’unique en carrière – contre Francis Ngannou en janvier dernier pour le titre des poids lourds l’UFC.

Et c’est d’ailleurs devant le Camerounais, présent dans les travées de Bercy comme Kamaru Usman ou encore la légende George Saint-Pierre, que le natif de La Roche-sur-Yon s’est offert un succès par KO dans la troisième reprise pour cette grande fête du MMA français.

Ciryl Gane au tapis pour la première fois

Une victoire construite petit à petit. Après un premier round d’observation, Ciryl Gane a vite compris que son jeu de jambes et son précieux «middle-kick» allaient l’aider à garder la maîtrise de celui que l’on surnomme «Bam-Bam» et qui est réputé pour ses KO dévastateurs.

Et le Tricolore s’en est d’ailleurs rendu compte dans le deuxième round lorsque, d’une droite, il s’est retrouvé au tapis pour la première fois de sa carrière. Mais poussé par un public électrisé, il s’est relevé pour enchaîner son adversaire. L’arcade en sang, Tuivasa a résisté pour terminer cette reprise.

Incredible night in Paris, France. Congrats Gane and much respect to Tai!!!! #UFCParis pic.twitter.com/WPk6pEp9nt — danawhite (@danawhite) September 4, 2022

Dans la troisième, Gane n’avait plus qu’à accélérer. Et à 40 secondes de la fin du round, il a enchaîné les coups pour le mettre au sol et le finir au sol sous les cris des 16.000 spectateurs présents et qui ont mis une ambiance incroyable et inattendue.

«Je n'ai pas de mot, a confié Ciryl Gane. Personne sur cette planète ne s'attendait à ça de la part des fans en France. Mais regardez ça ! Vous avez l'Angleterre mais vous avez aussi Paris! Je n'ai pas de mot pour décrire ce que je ressens mais merci, merci, merci ! On se posait beaucoup de questions sur ce qu'était le public français mais c'est un des meilleurs publics de la planète!»

Une victoire dans l'octogone pour le Français. Et un succès dans les gradins pour la France.

L'interview de Fernand Lopez, coach de Ciryl Gane, dans L'Arène podcast