Affaire Paul Pogba : le joueur sort du silence et «garde la tête haute»

Victime de tentatives d’extorsion de fonds en bande organisé, Paul Pogba a brisé le silence, ce mardi, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux évoquant brièvement cette affaire et sa récente opération du genou.

Sa parole était attendue. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, ce mardi, Paul Pogba a pris la parole pour évoquer son opération du genou et très brièvement l’affaire qui agite le football français depuis dix jours après les révélations fracassantes de son frère Mathias.

Dans un premier temps, le joueur de la Juventus a donné de ses nouvelles quelques heures après son opération du genou droit, subie lundi soir. «L’opération s’est très bien passée», a-t-il assuré. Convalescent, l’ancien mancunien, arrêté depuis la fin du mois de juillet, devrait être éloigné des terrains entre six et huit semaines. De quoi compromettre sérieusement sa participation à la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre) avec l’équipe de France. «Je vais récupérer et revenir très vite», a néanmoins insisté Paul Pogba.

Thank you guys for all the messages and support!



I'll be back soon - and stronger than ever! pic.twitter.com/nGgqqz8s6C — Paul Pogba (@paulpogba) September 6, 2022

Il a également fait part de son état d’esprit concernant l’affaire judiciaire en cours et les tentatives d’extorsion de fonds, se chiffrant à plusieurs millions d’euros, dont il a été victime depuis le mois de mars. «Mentalement ça va malgré tous les soucis, malgré la blessure et les autres problèmes. Je garde la tête haute», a-t-il confié.

Dans cette affaire, Paul Pogba a déposé une plainte à Turin mi-juillet et une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris le 3 août «des chefs d’extorsion en bande organisée et tentative d’extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime». Une information judiciaire a également été ouverte en fin de semaine dernière et les investigations menées dans cette affaire ont été confiées à deux juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris.