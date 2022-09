PSG-Juventus : le magnifique doublé de Kylian Mbappé (vidéo)

Alors que le PSG est opposé à la Juventus Turin, ce mardi, pour son premier match de la phase de poules de la Ligue des champions, Kylian Mbappé a inscrit un doublé en moins de trente minutes.

Le PSG n’a pas traîné. Opposé à la Juventus Turin, ce mardi, au Parc des Princes, pour la 1ère journée de la phase de poules de Ligue des champions, le club de la capitale a trouvé la faille dans la défense italienne après seulement cinq minutes par l’intermédiaire de l’inévitable Kylian Mbappé.

Servi par Neymar d’une magnifique louche par-dessus l’arrière-garde turinoise, le n°7 parisien a repris le ballon de volée, laissant aucune chance au portier de la Juventus Mattia Perin, qui n'a pu qu'effleurer la balle (6e). Et le champion du monde 2018 n'a pas manqué de remercier son coéquipier brésilien pour cette offrande.

QUEL BUT DE MBAPPÉ !





Louche géniale de Neymar pour une reprise magnifique du Français





Le PSG mène déjà 1-0 !#PSGJUV | #UCL pic.twitter.com/AQQkNiWbkw — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 6, 2022

Moins de 20 minutes plus tard, le prodige de Bondy a remis ça. Sur une combinaison avec Achraf Hakimi, il a placé une volée du pied droit imparable pour le gardien de la Vieille Dame. Avec ce doublé, Kylian Mbappé a inscrit ses 34e et 35e but dans la plus prestigieuse des Coupes d'Europe.

OH LE DOUBLÉ DE MBAPPÉ !





Quelle reprise du buteur français, servi par un caviar de Hakimi ⚽️





Le TGV Mbappé va trop vite pour la Juventus #PSGJUV | #UCL pic.twitter.com/Dxne5snHHa — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 6, 2022

Peu après le retour des vestiaires, Weston McKennie, entré à la pause à la place Fabio Miretti, a réduit le score de la tête à la suite d'un corner joué à deux (53e), redonnant espoir à la Juventus revenue sur la pelouse du Parc avec de meilleures intentions.