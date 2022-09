Ligue des champions : l'OM craque et s'incline sur la pelouse de Tottenham (2-0)

L'OM s'est incliné sur la pelouse de Tottenham (2-0), mercredi en Ligue des champions. A 10 contre 11 toute la seconde période, les Marseillais, qui enregistrent leur première défaite de la saison, ont longtemps tenu avant de finalement céder sur un doublé de Richarlison.

L’OM, réduit à dix pratiquement toute la seconde période, s’est incliné à Londres sur la pelouse de Tottenham (2-0), mercredi lors de la 1re journée de la phase de poules de la Ligue des champions.

Et pourtant, les Olympiens, qui retrouvaient la prestigieuse Coupe d’Europe deux ans après, ont affiché un visage très séduisant. Privés de leur attaquant Alexis Sanchez, suspendu, et de Dimitri Payet, laissé sur le banc, les hommes d’Igor Tudor – qui dirigeait son premier match de C1 – ont longtemps dominé la première période.

Malheureusement, en début de seconde période, Chancel Mbemba, le plus expérimenté des Olympiens sur la pelouse, taclait sur Son Heung-min qui filait au but, en position de dernier défenseur. La sanction est directe : rouge (48e).

A dix, les Marseillais ont tenu pendant un moment, se créant encore des occasions mais ont fini par craquer sur une tête de Richarlison, oublié par la défense. Le Brésilien a signé un doublé quelques minutes plus tard, encore de la tête.

«On est frustré, on a vu qu'à 11 contre 11 on faisait jeu égal, voire on dominait cette équipe, a confié Valentin Rongier au micro de Canal+. Mais à dix, on aurait pu garder le résultat, mais on n'a pas su rester assez concentrés pour ne pas prendre de but. Notre première période était bonne, mais ça fait zéro point, ce n'est pas suffisant. Le rouge nous a tués, mais il y a des choses positives. Pour exister dans cette compétition, il faut au moins gagner ses matchs à domicile.»

Dans ce groupe, le Sporting Portugal prend la tête, après avoir surpris le tenant de la Ligue Europa, l'Eintracht Francfort (3-0), balayé dans son stade pour son premier match en C1 depuis... la finale 1960 perdue contre le Real Madrid (7-3).

Les Marseillais reçoivent Francfort la semaine prochaine dans le duel des vaincus pour se relancer.