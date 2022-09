Ligue des champions : des incidents entre supporters lors de Tottenham-OM

Des incidents entre supporters de Tottenham et de l’Olympique de Marseille ont eu lieu, mercredi soir, au terme de la rencontre de Ligue des champions.

De la tension après le match. Après la défaite de l’OM à Londres, sur la pelouse de Tottenham (2-0) en Ligue des champions, des incidents ont eu lieu dans les tribunes.

Sur certaines images, des supporters marseillais ont arraché une banderole arc-en-ciel LGBT aux couleurs des Spurs, placée devant le parcage des Phocéens. Puis des jets de bouteilles et un fumigène en direction des supporters londoniens ont été signalés.

Ugly scenes at the Tottenham stadium. Fighting, flares and missiles thrown from the visiting fans.





Marseille ultras pull down Tottenham’s pride flag in the corner of the ground. Disgusting to see.





Riot police arrived to calm things down.

