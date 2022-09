Football : Thomas Tuchel viré de Chelsea à cause de Cristiano Ronaldo ?

Thomas Tuchel a été remercié, mercredi, par Chelsea et l’une des raisons de son renvoi serait son refus de recruter Cristiano Ronaldo lors du mercato cet été.

Thomas Tuchel n’est plus l’entraîneur de Chelsea. Le coach allemand a été remercié, mercredi, par le club anglais. Et la défaite concédée la veille sur la pelouse du Dinamo Zagreb en Ligue des champions (1-0) ainsi que le départ mitigé en championnat ne seraient pas les seules causes de son renvoi. Son sort était déjà scellé depuis plusieurs semaines, selon plusieurs médias britanniques.

Son éviction soudaine serait en grande partie due à son refus de recruter Cristiano Ronaldo cet été. Le Portugais souhaitait quitter Manchester United pour jouer la Ligue des champions et Chelsea était une destination possible. Le nouveau propriétaire du club Todd Boehly, qui a remplacé Roman Abramovich, désirait s’attacher les services du Ballon d’or. Il voyait en lui une recrue de prestige pour marquer son arrivée à la tête des Blues. Mais il s’est heurté au refus catégorique de Thomas Tuchel.

L’ancien coach du PSG estimait que l’arrivée de Cristiano Ronaldo aurait «détruit l’état d’esprit du vestiaire». Par la suite, la relation entre Thomas Tuchel et l’homme d’affaires américain se serait considérablement dégradée. D’autant que Todd Boehly avait déjà entamé des discussions avec Jorge Mendes, agent de «CR7». Les échecs des arrivées de Raphinha et Jules Koundé auraient également été mal perçus par les nouveaux dirigeants.

Cela n’a pas empêché Chelsea d’investir massivement durant le mercato. La formation anglaise a été le club le plus dépensier d’Europe, déboursant quelque 300 millions d’euros pour recruter des joueurs comme Raheem Sterling, Wesley Fofana ou encore Pierre-Emerick Aubameyang. Mais les résultats n’ont pas été jugés satisfaisants depuis le début de la saison et la sentence est tombée pour Thomas Tuchel.