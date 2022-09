Mort d'Elizabeth II : les rencontres de football de Premier League reportées

La Premier League a annoncé que les rencontres prévues ce week-end seraient reportées, en raison du décès de la reine Elizabeth II.

L’annonce était pressentie, elle est désormais officielle. La Premier League a indiqué, dans un communiqué, avoir pris la décision de reporter toutes les rencontres prévues ce week-end à une date ultérieure, suite au décès de la reine Elizabeth II, survenu jeudi 8 septembre. La décision a été prise en accord avec les autorités et la Football Association, dont le président d'honneur n'est autre que le prince William.

«En l'honneur de sa vie extraordinaire et de sa contribution à la nation, et en signe de respect, la journée de Premier League de ce week-end sera reportée, y compris la rencontre de lundi soir», précise le communiqué.

As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, this weekend’s Premier League match round will be postponed.

