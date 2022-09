Football : Impulstar, le tournoi «made in France» qui n’en finit plus de grandir

Il y a une dizaine de jours, Impulstar a organisé la 11e édition de son désormais célèbre tournoi de foot à 5 qui est l’occasion pour des jeunes de se faire remarquer. Mais aussi de mettre en avant les cultures urbaines.

Les célèbres paroles «la banlieue influence Paname, Paname influence le monde» n’ont jamais aussi bien illustré un événement. La 11e édition du tournoi Impulstar a été une nouvelle fois une réussite. Entre talents sur le terrain, créateurs de contenus et chanteurs, l’événement a brillé au pied de la Tour Eiffel. Et va s’exporter à l’étranger prochainement.

Ce lundi 29 août, alors que la rentrée s’approche à grands pas, la fête est au rendez-vous au stade Emile-Anthoine. Dans les tribunes, les supporters sont venus en nombre pour admirer les matchs mais aussi le show.

Bientôt à Londres

Sur le terrain se sont succédé tout au long de la journée les jeunes joueurs, les stars du PSG (Hugo Ekitike, Nuno Mendes, Renato Sanches pour les hommes, Grace Geyoro pour les femmes), les freestylers comme ceux du collectif Speen Style mais aussi des rappeurs comme Orelsan ou Laylow.

Une véritable fête comme chaque année.«Impulstar a démarré il y a onze ans et c’est un projet qui est magnifique, explique Chloé Réauté, responsable de la communication d’Instagram France. On y partage sa passion pour le football et les cultures urbaines. Ce qui est impressionnant, c’est que cet évènement est gratuit. Et avoir un tel line-up, c’est du jamais vu en France pour un événement gratuit.»

Une grande fierté pour Impulstar qui a vu le jour à Argenteuil (le tournoi a été créé par Bernard Messi) et qui est surtout 100% tricolore.

«C’est un événement piloté de A à Z en France, rappelle la responsable de communication France du réseau social. Et dans les prochains mois, il va y avoir un développement à l’étranger. On va faire la même chose à Londres avec les équipes d’Impulstar.» Une fierté locale et nationale.