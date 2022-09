Formule 1 : Max Verstappen sacré champion du monde au Grand Prix de Singapour si…

En tête du championnat du monde, avec 116 points d’avance sur Charles Leclerc, Max Verstappen pourrait décrocher le 2e titre de sa carrière dès le Grand Prix de Singapour (2 octobre).

Max Verstappen survole cette saison de Formule 1. Vainqueur du dernier Grand Prix d’Italie, le Néerlandais a remporté 11 des 16 courses disputées depuis le début de la saison. Et à six Grands Prix de la fin, il est non seulement bien parti pour battre le record de 13 succès en une saison détenu par Michael Schumacher (2004) et Sebastian Vettel (2013), mais également pour décrocher son deuxième titre de champion du monde.

Avec 116 points d’avance sur son premier poursuivant Charles Leclerc, la question n’est plus de savoir s’il sera couronné, mais quand il le sera. Et il pourrait être sacré dès le prochain Grand Prix de Singapour, programmé le 2 octobre. Le pilote Red Bull sera titré en cas de nouvelle victoire sur le tracé urbain de Marina Bay, où il ne s’est encore jamais imposé, et si le Monégasque termine à la 8e place ou au-delà.

Max Verstappen sera champion du monde dès le GP de Singapour si... pic.twitter.com/izEvYq0V8e — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) September 11, 2022

S’il ne convertit pas cette première «balle de match», Max Verstappen aura encore cinq matchs avec le Grand Prix du Japon dès la semaine suivante (9 octobre), puis des Etats-Unis (23 octobre), du Mexique (30 octobre), du Brésil (13 novembre) et d'Abu Dhabi (20 novembre).